BAC de toamnă. Candidată: „Să fiu sinceră, nu sunt pregătită. Vreau la facultate, la Psiho, îl dau din nou, habar n-am”

S-a dat startul celei de-a doua sesiuni din acest an a Bacalaureatului. Peste 42.700 de candidați s-au înscris la examenul maturității, iar cei mai mulţi dintre ei provin din promoţia curentă. Întreaga săptămână va fi plină de emoţii pentru absolvenţii de liceu care nu au reuşit, până acum, să treacă testul examenului naţional. Rezultatele vor fi afişate pe data de 2 septembrie, când se vor depune şi contestaţii.

Ana Maria Tuică, reporter Digi24: „Este ora 07:50, iar prima bandă de pe Calea Dorobanților este aglomerată de mășinile susținătorilor care au venit în această dimineață să îi încurajeze pe candidații care susțin prima probă din cadrul Bacalaureatului de toamnă”.

- Pe cine susțineți în dimineața asta?

- Un prieten, îl așteptăm să vină.

- Ați ajuns voi înaintea lui?

- Da, el mai întârzie, se pare.

Cei peste 42.700 de candidaţi din toată ţara care s-au înscris la această sesiune au putut intra în sălile de examen până la ora 8:30, aşa că unii au profitat la maximum de fiecare minut, chiar și pe trecerea de pietoni.

- Ce repetai pe trecerea de pietoni?

- Repetam „Ion”.

- Cum a fost prima proba de BAC, sesiunea trecută?

- A fost stresantă, dar cred că acum mă descurc mult mai bine.

- Ai învățat cu el?

- Da și mi-a fost chiar foarte ușor pentru că anul trecut am terminat BAC-ul, spune sora candidatului. Trebuie să înveți din timp, cel puțin cu un an înainte și trebuie să fii foarte atent la materie. Trebuie să înțelegi, nu să memorezi, explică ea.

Nu toți candidații sunt convinși de miza examenului maturității

Chiar dacă, peste vară, absolvenţii de liceu şi-au dat interesul pentru a promova examenul maturităţii, nu toţi sunt convinşi de miză.

- M-am pregătit să revin mai bine, mai în forță și sperăm să îl luăm.

- La ce ai avut probleme dată trecută?

- La română.

- Unde te-ai încurcat?

- La subiectul al treilea, nu mă așteptăm să pice comedia.

- Am învățat, eu sunt sportiv și m-am ocupat mai mult cu sportul, cu învățatul, n-am avut timp de distracție.

- Cât de importantă e diploma de BAC?

- Nu cred că e foarte importantă, depinde de persoană mai mult, ce vrea să facă în viață. Nu un act te face ca om.

***

- N am fost la prima sesiune, n-am putut să merg.

- Ești pregătită?

- Nu. Să fiu sinceră, nu. Vreau la facultate, la Psiho, îl dau din nou, habar n-am. A zis un prieten că mă duce la munte dacă iau BAC-ul...

***

- A câtă oară dai BAC-ul?

- A doua oară. N-am reușit să îl iau, n-am putut. Mi s-a părut destul de greu prima oară.

- Ce ai avut la subiectul al treilea?

- O nuvelă.

- Și ce ai scris?

- N-am scris nimic. Încerc să iau meditații pentru la anul și îl dau în vara.

La subiectul al treilea de la Limba şi literatură română, tinerii au avut de demontrat că o operă literară este o nuvelă.

- Foarte ușor, gata.

- Cum te-ai descurcat?

- Foarte bine!

- Câte pagini ai umplut?

- Patru.

- Scris mare, scris mic?

- Mic.

- De ce nu ai luat de prima dată?cal

- Pentru că nu m-am pregătit. Vara asta am învățat. Am avut timp, am făcut și meditații.

***

- Am scris exact ce am știut, tot, fără să bat câmpii, exact.

- De ce îți trebuie BAC-ul?

- Să scap de el, simplu. Să nu mai stau cu griji: Matei, n-ai luat bacu'. Matei, dă bacu'. Este o foaie cu un număr pe ea, habar n-am!

Examenul continuă şi marți, cu proba obligatorie a profilului absolvit, iar miercuri, cu cea la alegere.

