Mesajul unui tânăr din centrul Kievului: „Ce se întâmplă în Ucraina atinge pe toată lumea. Continuaţi să ne susţineţi”

Digi24 a reuşit să ia legătura cu un tânăr care zilele acestea se luptă pentru supravieţuire în Kiev. Şi-a aniversat luni ziua de naştere, într-un război de care a ales să nu fugă, ci să rămână şi să dea o mână de ajutor. A gătit 200 de mese calde împreună cu mai mulţi prieteni şi fac acelaşi lucru şi astăzi, iar hrana o împart soldaţilor ucraineni.

Luca - locuitor al Kievului: Sunt restricţii de circulaţie noaptea, nimeni nu are voie să iasă afară. Urmărim ştirile şi ni se transmite că dacă ieşim pe străzi noaptea putem fi consideraţi duşmani şi riscăm să fim împuşcaţi. (N.r. Ieri) la ora 19 am auzit o explozie puternică ce părea să fie în centrul oraşului, am aflat ulterior că nu era în centru, dar sunetul exploziei s-a auzit puternic. A fost imediat după ce am împachetat mâncarea pe care, voluntar, am pregătit-o pentru trupele ucrainene. Stau în apartamentul meu în majoritatea timpului. Uneori cobor în beci unde avem un buncăr. Acolo coboară şi vecinii noştri. Pentru alţii nu e atât de simplu. Alţi ucraineni stau în staţiile de metrou sau în alte depozite subterane. Este foarte dificil, sunt familii care stau în buncăre mai multe zile la rând cu resusrse limitate, puţină mâncare, puţină apă, puţine medicamente.

Luca a împlinit 28 de ani în a 5-a zi de război. Este cetățean lituanian, dar a rămas în Kiev unde locuiește de mai mult timp. De ziua lui a folosit hrana pe care o avea cu mai mulți prieteni și au gătit 200 de porții de mâncare caldă pe care apoi au dus-o către trupele militare și le-au oferit-o soldaților ucraineni.

Luca - locuitor al Kievului: Sprijinul şi ajutorul pe care ucrainenii şi-l acordă unul altuia este aşa cum nu am mai văzut vreodată în viaţa mea. Nu contează cât de înspăimântătoare sunt aceste clipe, credem că Ucraina va câştiga, ştim că Ucraina va câştiga. Iar sprijinul pe care îl vedem din partea întregii lumi este, îl simţim în fiecare parte a corpului. Eu aş vrea să mulţumesc tuturor pentru sprijin, pentru mitingurile de susţinere, pentru proteste, pentru cei care vorbesc pentru noi pe reţelele de socializare. Cred că e foarte important să continuaţi pentru că ce se întâmplă în Ucraina atinge pe toată lumea. Ar trebui să conteze pentru toată lumea pentru că suntem în pragul unui al treilea război mondial. Nu vrem asta, nimeni nu vrea asta. Continuaţi să ne susţineţi, continuaţi să vorbiţi despre ce se întâmplă în Ucraina! Şi sper să îmi văd prietenii şi familia foarte curând! Ştiu că îi voi revedea foarte curând. Cred în Ucraina şi cred în pace şi iubire în lume! Slavă Ucrainei!

Editor : A.P.