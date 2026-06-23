Anunțul lui Gianni Infantino: cine va înmână alături de el trofeul CM 2026 echipei câștigătoare

Într-un interviu acordat reţelei de televiziune americane FOX, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat marţi că Donald Trump va fi alături de el la finala Cupei Mondiale. Preşedintele FIFA şi preşedintele SUA vor înmâna trofeul câştigătorilor competiţiei împreună.

„Vom fi împreună cu preşedintele pentru a urmări finala şi pentru a înmâna trofeul echipei câştigătoare, desigur. Vom fi împreună tot timpul”, a explicat Gianni Infantino, potrivit News.ro.

Conform protocolului obişnuit al FIFA, trofeul rămâne pe un suport şi este purtat de un membru al echipei câştigătoare pe podiumul festiv. Tradiţia fusese deja ruptă de Donald Trump în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor din 2025, preşedintele SUA fiind alături de jucătorii lui Chelsea în timp ce aceştia îşi sărbătoreau victoria în competiţie.

Editor : B.E.