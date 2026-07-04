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Argentina s-a calificat în optimi. Emoții mari cu Capul Verde, meci cu prelungiri și un gol de excepție

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Argentina forward Lionel Messi (10) beats Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) for a goal in the first half during the FIFA World Cup 26
Messi a deschis scorul. Foto: Profimedia
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Din articol
Gol de senzație Calificare în prelungiri

Campioana mondială en titre s-a calificat cu mari emoţii în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, cu o victorie la limită, 3-2 (1-0, 1-1), după prelungiri, în faţa surprinzătoarei echipe a Capului Verde. Meciul a avut loc vineri, pe Miami Stadium, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Echipa Albiceleste a condus de două ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelaţia acestei ediţii a competiţiei, care a pus-o în dificultate pe tot parcursul meciului.

Lionel Messi (29), Lisandro Martinez (93) şi Diney Borges (111, autogol) au marcat pentru învingători, iar Deroy Duarte (59) şi Sidny Lopes Cabral (103), pentru africani.

Argentina a controlat jocul de la început, însă a construit lent, previzibil, astfel că ocaziile de gol au apărut greu, relatează Agerpres.

Messi a avut prima oportunitate, dar şutul său în diagonală din careu s-a dus puţin alături de poartă (15). Superstarul lui Inter Miami a beneficiat de o lovitură liberă de la 22 de metri (18), dar portarul Vozinha a reţinut.

În min. 29, Messi a primit o pasă de excepţie peste 30 de metri de la Lisandro Martinez, a făcut un stop perfect la 7 metri şi a trimis sub transversală, deschizând scorul. Cu acest gol, Messi a ajuns la 7 goluri marcate la CM 2026, fiind golgheterul la zi al competiţiei, şi la 20 de reuşite în istoria Cupei Mondiale (în 30 de meciuri), ducând mai departe recordul care îi aparţinea.

Sud-americanii au mai avut o ocazie în finalul primei reprize, dar bravul portar Vozinha (40 ani) s-a remarcat la şutul lui Fernandez de la 18 metri (45).

Gol de senzație

„Rechinii albaştri” au început cu mult curaj repriza secundă şi au pus în dificultate defensiva argentiniană. Deroy Duarte (54) a şutat de la 20 de metri, dar Dibu Martinez a reţinut. Cinci minute mai târziu, acelaşi Deroy Duarte (jucătorul bulgarilor de la Ludogoreţ Razgrad) a primit o minge în careu de la Mendes şi a marcat cu un şut din unghi, printre picioarele lui Lisandro Martinez (59).

Argentina a revenit în atac şi Messi a ratat singur cu Vozinha (63), care s-a evidenţiat din nou. Enzo Fernandez (67) a trimis acrobatic pe lângă poartă, iar apoi Vozinha apărat un nou şut al lui Messi (73), din lovitură liberă de la 18 metri.

Roberto Lopes (81) a respins salvator din faţa porţii centrarea lui Molina, iar apoi şutul lui Fernandez (87) a fost deviat peste poartă. Paredes şi-a încercat şansa de la peste 25 de metri (90+2), dar Vozinha a fost la post, după care a avut o nouă intervenţie salutată la o lovitură liberă de la 20 de metri executată de Messi (90+5), astfel că meciul a ajuns în prelungiri.

Echipa antrenată de Lionel Scaloni a preluat conducerea în debutul prelungirilor, Lisandro Martinez marcând cu un şut la colţul scurt după un corner executat de Messi.

Neverosimilul a prins contur şi mai mult în min. 103, când Sidny Lopes Cabral a trecut de Mac Allister şi a profitat de faptul că nu a fost blocat de Molina şi a marcat un gol de senzaţie cu un şut cu efect la vinclu, fără speranţe pentru Dibu Martinez.

Messi s-a mai aflat încă o dată în prim plan (105+1), dar Vozinha a fost providenţial la şutul din careu al căpitanului argentinian.

Calificare în prelungiri

Messi a executat excelent un corner (111) şi Romero a reluat cu capul, aducând Argentina în avantaj, însă FIFA a a considerat că este autogolul lui Diney Borges, care a deviat mingea.

Argentina a fost în corzi în ultimele minute ale prelungirilor, în care echipa din arhipelag a fost o nouă egalare. Emiliano Martinez a fost senzaţional la şutul din lovitură liberă al lui Lopes Cabral (116), respingând de sub transversală, apoi a respins salvator şi din faţa lui Benchimol (119). La unul din ultimele atacuri ale capverdienilor, Lisandro Martinez a blocat şutul lui Helio Varela (120+1).

Echipa din Capul Verde nu a pierdut niciun joc în grupă (trei egaluri), iar în faţa campioanei mondiale s-a înclinat după prelungiri, câştigând respectul fotbalului mondial.

Argentina va juca în optimile de finală cu Egiptul, meci care se va disputa pe 7 iulie, la Atlanta.

Argentina - Capul Verde 3-2 (1-0, 1-1), după prelungiri

Au marcat: Lionel Messi (29), Lisandro Martinez (93), Diney Borges (111, autogol), respectiv Deroy Duarte (59), Sidny Lopes Cabral (103).

Miami, Miami Stadium: 64.478 spectatori

Cupa Mondială 2026 - şaisprezecimi de finală

Editor : B.P.

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