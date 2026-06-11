Ciudad de Mexico a dat startul Cupei Mondiale, joi, pe celebrul stadion Azteca, cu o ceremonie dedicată culturii prehispanice, în timp ce stadionul vibra în aşteptarea primului meci al turneului dintre Mexic şi Africa de Sud, pe fondul unor proteste în capitală.

Artiști pe teren în timpul ceremoniei de deschidere, înainte de începerea meciului de fotbal din Grupa A a Cupei Mondiale dintre Mexic și Africa de Sud, la Mexico City, joi, 11 iunie 2026. Foto: Profimedia

Fanii îmbrăcaţi în costume de mariachi, cu sombrero şi trompete, au format o mare de susţinători îmbrăcaţi în verde închis, în timp ce Shakira şi Burna Boy interpretau imnul Cupei Mondiale din 2026, iar efectele pirotehnice au umplut stadionul, notează News.ro.

Foto: Profimedia

Mexicul a dat startul trilogiei de ceremonii de deschidere cu Lila Downs

Celebrând cultura aztecă, terenul a fost umplut de artişti, iar Lila Downs a urat bun venit lumii întregi în spaniolă şi engleză.

„Oameni din întreaga lume, bine aţi venit în Mexic”, a spus ea, subliniind modul în care acest turneu uneşte lumea. Un trofeu auriu gigant a ocupat locul central, iar reporterii de la Telemundo au menţionat că ceremonia de deschidere este inspirată de tradiţii şi cultură.

Performers on the pitch during the opening ceremony before the start of the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026.,Image: 1109532223, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no , Credit line: Ricardo Mazalan / AP / Profimedia

Belinda şi Los Ángeles Azules au interpretat „Por Ella”

Foto: Profimedia

Belinda şi Los Ángeles Azules şi-au îmbinat genurile muzicale într-o interpretare plină de energie a piesei lor „Por Ella (Cupa Mondială FIFA 2026)”.

Vedeta pop mexicană şi grupul de cumbia au urcat pe scenă în timpul anunţului privind Cupa Mondială din 2026, după Danny Ocean, şi au cântat cea mai recentă piesă a lor pentru albumul oficial al Cupei Mondiale FIFA.

Belinda a purtat un top corset roz aprins cu blugi împodobiţi cu strasuri, în timp ce Los Ángeles Azules au purtat ţinute aurii asortate.

Maná a încântat publicul cu un hit rock ‘n’ roll

Fher Olvera, solistul trupei mexicane de pop-rock Mana, cântă înaintea începerii meciului de fotbal din Grupa A a Cupei Mondiale dintre Mexic și Africa de Sud, la Mexico City, joi, 11 iunie 2026. Foto: Profimedia

Legendara trupă mexicană de pop-rock Maná a făcut publicul să cânte alături de ea încă de la primele note ale hitului lor din 1992, „Oye Mi Amor”, în cadrul ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026, care a avut loc la Ciudad de México pe 11 iunie.

Solistul Fher Olvera purta un trench roşu lung în timp ce interpreta versurile piesei cu influenţe reggae, care povesteşte despre o iubire pasională şi neîmpărtăşită.

Danny Ocean aduce „Partidazo” în viaţă

Cântăreţul şi compozitorul venezuelean Danny Ocean a adus amestecul său caracteristic de pop latin, reggaeton şi muzică electronică de dans la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026, care a avut loc la Ciudad de México pe 11 iunie.

Ocean, care a fost însoţit de dansatori îmbrăcaţi în costume colorate de la Ballet Folklórico de México, a interpretat piesa sa oficială pentru Cupa Mondială FIFA, „Partidazo”, care este inclusă şi pe albumul turneului.

J Balvin, medley alături de Ryan Castro

Foto: Profimedia

Cântăreţul columbian J Balvin a făcut echipă cu rapperul şi cântăreţul columbian Ryan Castro pentru a interpreta un medley incendiar al hiturilor lor la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026 din Mexico City.

J Balvin, cunoscut pentru sunetul său caracteristic de reggaeton, a dat startul evenimentului rapând hitul său din 2018, „Que Calor (Qué calor)”, înainte de a face echipă cu Castro pentru duetul lor din 2026, „Una A La Vez”.

Balvin şi-a încheiat prestaţia cântând „I Like It”, piesa sa alături de Cardi B şi Bad Bunny.

Shakira şi Burna Boy au declanşat petrecerea cu „Dai Dai”

Foto: Profimedia

Shakira a urcat pe scenă după J Balvin şi a continuat să încânte publicul cu interpretarea piesei „Dai Dai”.

Superstarul mondial a cântat prima strofă şi şi-a etalat mişcările de dans înainte ca Burna Boy să i se alăture. Cei doi au dansat împreună în timp ce publicul ovaţiona.

Piesa lor este melodia oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026 şi susţine Fondul FIFA pentru Educaţia Cetăţenilor Globali.

Shakira şi dansatorii ei au executat perfect coregrafia, în timp ce Burna Boy a făcut senzaţie cu grupul său de dansatori.

La finalul piesei, cei doi s-au reunit şi au cântat: „Dale, allez, let's go!”

Foto: Profimedia

Nebunia Labubu continuă: personaje virale au apărut la spectacolul de deschidere din Mexic

Nebunia Labubu a ajuns şi la Cupa Mondială.

Între spectacolul susţinut de Belinda şi cel al lui J Balvin pentru a da startul Cupei Mondiale la Estadio Azteca din Mexico City, au apărut senzaţiile blănoase care au devenit un accesoriu indispensabil în 2025.

O pereche de mascote îmbrăcate ca monştrii pufoşi au fost văzute purtând tricouri de fotbal, una ţinând pompoane, iar cealaltă o găleată de popcorn. Apoi au renunţat la ceea ce ţineau în favoarea unei replici de pluş a trofeului Cupei Mondiale, pe care au ridicat-o împreună.

De când au devenit o senzaţie virală, Labubu au apărut peste tot, de la Parada de Ziua Recunoştinţei a Macy's până la Premiile Emmy.

Proteste în capitala Mexicului

Cel puţin şase proteste erau planificate joi, oraşul fiind o contradicţie între sărbătoare şi opoziţie. Murale proaspăt pictate, trenuri noi şi un stadion renovat, menite să întâmpine turiştii pentru meciuri, contrastau cu baricadele de oţel ridicate de întreprinderi pentru a se proteja de protestatari de-a lungul bulevardului principal al capitalei.

La aproximativ cinci kilometri de stadionul Azteca, mii de profesori nemulţumiţi din toată ţara au început să mărşăluiască spre stadion înaintea meciului.

Profesorii au campat, de asemenea, în faţa pieţei centrale Zocalo în zilele premergătoare începerii turneului.

Tabăra i-a obligat pe autorităţi să baricadeze intrarea în Zocalo în ajunul meciului de deschidere al competiţiei şi a stârnit temeri că zona va fi închisă pentru fanii care plănuiau să se adune în piaţă pentru a urmări meciul pe un ecran mare.

Editor : B.E.