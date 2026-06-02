Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente

Campionatul Mondial de fotbal 2026 are loc în trei țări, SUA, Mexic și Canada și are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie. Este primul turneu final al Cupei Mondiale din istorie care are la start 48 de echipe.
Cele 48 de echipe sunt împărțite în 12 grupe de câtre patru echipe. Din fiecare grupă, primele două clasate și cele mai bune opt echipe de pe locul 3 vor merge mai departe în 16-imile de finală, faza eliminatorie cu 32 de echipe. Astfel, vor fi 104 meciuri în ceea ce va fi cel mai lung Mondial din istorie.
Iată mai jos componența grupelor de la Campionatul Mondial 2026 și programul complet al competiției, cu ora de start exprimată în ora României.
Grupele CM 2026
Iată mai jos componența grupelor la această ediție a Campionatului Mondial
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
- Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franța, Senegal, Irak, Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama
Meciurile CM 2026, ordonate pe zile, faza grupelor. Orele sunt cele ale României
Joi, 11 iunie 2026
Mexic – Africa de Sud - Grupa A (ora 22:00) – Estadio Azteca, Mexico City
Republica Coreea – Cehia – Grupa A (ora 05:00) - Estadio Guadalajara
Vineri, 12 iunie 2026
Canada – Bosnia și Herțegovina - Grupa B (22:00) – Toronto Stadium
SUA – Paraguay - Grupa D (04:00) – Los Angeles Stadium
Sâmbătă, 13 iunie 2026
Haiti – Scoția – Grupa C (4:00)– Boston Stadium
Australia – Turcia – Grupa D (7:00)– BC Place Vancouver
Brazilia – Maroc – Grupa C (1:00) – New York/New Jersey Stadium
Qatar – Elveția – Grupa B (22:00)– San Francisco Bay Area Stadium
Duminică, 14 iunie 2026
Coasta de Fildeș – Ecuador – Grupa E (02:00)– Philadelphia Stadium
Germania – Curaçao – Grupa E (20:00) - Houston Stadium
Olanda vs Japonia – Grupa F (23:00) - Dallas Stadium
Suedia vs Tunisia – Grupa F (05:00) - Estadio Monterrey
Luni, 15 iunie 2026
Arabia Saudită vs Uruguay – Grupa H (01:00) - Miami Stadium
Spania vs Capul Verde – Grupa H (19:00) - Atlanta Stadium
Iran vs Noua Zeelandă – Grupa G (04:00) - Los Angeles Stadium
Belgia vs Egipt – Grupa G (22:00) - Seattle Stadium
Marți, 16 iunie 2026
Franța vs Senegal – Grupa I (22:00) - New York/New Jersey Stadium
Irak vs Norvegia – Grupa I (01:00) - Boston Stadium
Argentina vs Algeria – Grupa J (04:00) - Kansas City Stadium
Austria vs Iordania – Grupa J (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium
Miercuri, 17 iunie 2026
Ghana – Panama – Grupa L (02:00) - Toronto Stadium
Anglia – Croația – Grupa L (23:00) - Dallas Stadium
Portugalia – Republica Democratică Congo – Grupa K (20:00) - Houston Stadium
Uzbekistan – Columbia – Grupa K (05:00) - Estadio Azteca Mexico City
Joi, 18 iunie 2026
Cehia – Africa de Sud – Grupa A (19:00) - Atlanta Stadium
Elveția – Bosnia și Herțegovina – Grupa B (22:00) - Los Angeles Stadium
Canada – Qatar - Grupa B (01:00) – BC Place Vancouver
Mexic – Republica Coreea - Grupa A (04:00) - Estadio Guadalajara
Vineri, 19 iunie 2026
Brazilia – Haiti – Grupa C (04:00) - Philadelphia Stadium
Scoția – Maroc – Grupa C (01:00) - Boston Stadium
Turcia – Paraguay – Grupa D (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium
SUA v Australia - Grupa D (22:00) – Seattle Stadium
Sâmbătă, 20 iunie 2026
Germania v Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Toronto Stadium
Ecuador v Curaçao – Grupa E (03:00) - Kansas City Stadium
Olanda v Suedia – Grupa F (20:00) - Houston Stadium
Tunisia v Japonia – Grupa F (07:00) - Estadio Monterrey
Duminică, 21 iunie 2026
Uruguay – Capul Verde – Grupa H (01:00) - Miami Stadium
Spania – Arabia Saudită – Grupa H (19:00) - Atlanta Stadium
Belgia – Iran – Grupa G (22:00)- Los Angeles Stadium
Noua Zeelandă – Egipt – Grupa G (04:00)- BC Place Vancouver
Luni, 22 iunie 2026
Norvegia v Senegal – Grupa I (03:00)- New York/New Jersey Stadium
Franța v Irak – Grupa I (00:00)- Philadelphia Stadium
Argentina v Austria – Grupa J (20:00)- Dallas Stadium
Iordania v Algeria – Grupa J (06:00)- San Francisco Bay Area Stadium
Marți, 23 iunie 2026
Anglia – Ghana – Grupa L (23:00)- Boston Stadium
Panama – Croația – Grupa L (02:00)- Toronto Stadium
Portugalia – Uzbekistan – Grupa K (20:00)- Houston Stadium
Columbia – Republica Democratică Congo – Grupa K (05:00)- Estadio Guadalajara
Miercuri, 24 iunie 2026
Scoția – Brazilia – Grupa C (01:00) – Miami Stadium
Maroc – Haiti – Grupa C (01:00) – Atlanta Stadium
Elveția – Canada – Grupa B (22:00) – BC Place Vancouver
Bosnia și Herțegovina – Qatar – Grupa B (22:00) – Seattle Stadium
Cehia – Mexic – Grupa A (04:00) – Estadio Azteca, Mexico City
Africa de Sud – Republica Coreea – Grupa A (04:00) – Estadio Monterrey
Joi, 25 iunie 2026
Curaçao – Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Philadelphia Stadium
Ecuador – Germania – Grupa E (23:00) - New York/New Jersey Stadium
Japonia – Suedia – Grupa F (02:00) - Dallas Stadium
Tunisia – Olanda – Grupa F (02:00) - Kansas City Stadium
Turcia – SUA - Grupa D (05:00) – Los Angeles Stadium
Paraguay – Australia – Grupa D (05:00) - San Francisco Bay Area Stadium
Vineri, 26 iunie 2026
Norvegia vs Franța – Grupa I (22:00) - Boston Stadium
Senegal vs Irak – Grupa I (22:00) - Toronto Stadium
Egipt vs Iran – Grupa G (06:00) - Seattle Stadium
Noua Zeelandă vs Belgia – Grupa G (06:00) - BC Place Vancouver
Capul Verde vs Arabia Saudită – Grupa H (03:00) - Houston Stadium
Uruguay vs Spania – Grupa H (03:00)- Estadio Guadalajara
Sâmbătă, 27 iunie 2026
Panama – Anglia – Grupa L (00:00) - New York/New Jersey Stadium
Croația – Ghana – Grupa L (00:00) - Philadelphia Stadium
Algeria – Austria – Grupa J (05:00) - Kansas City Stadium
Iordania – Argentina – Grupa J (05:00)- Dallas Stadium
Columbia – Portugalia – Grupa K (02:30) - Miami Stadium
Republica Democratică Congo – Uzbekistan – Grupa K (02:30)- Atlanta Stadium
Șaisprezecimi de finală
Duminică, 28 iunie
- Locul 2 din Grupa A - Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
- Locul 1 din Grupa E - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA
Luni, 29 iunie
- Locul 1 din Grupa F - Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
- Locul 1 din Grupa C - Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA
Marți, 30 iunie
- Locul 1 din Grupa I - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA
- Locul 2 din Grupa E - Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA
- Locul 1 din Grupa A - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic
Miercuri, 1 iulie
- Locul 1 din Grupa L - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA
- Locul 1 din Grupa D - Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA
- Locul 1 din Grupa G - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA
Joi, 2 iulie
- Locul 2 din Grupa K - Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
- Locul 1 din Grupa H - Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
- Locul 1 din Grupa B - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada
Vineri, 3 iulie
- Locul 1 din Grupa J - Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA
- Locul 1 din Grupa K - Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA
- Locul 2 din Grupa D - Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA
Optimi de finală
Sâmbătă, 4 iulie
- Câștigătorul Meciului 74 - Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA
- Câștigătorul Meciului 73 - Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA
Duminică, 5 iulie
- Câștigătorul Meciului 76 - Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA
- Câștigătorul Meciului 79 - Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic
Luni, 6 iulie
- Câștigătorul Meciului 83 - Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA
- Câștigătorul Meciului 81 - Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA
Marți, 7 iulie
- Câștigătorul Meciului 86 - Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA
- Câștigătorul Meciului 85 - Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada
Sferturi de finală
Joi, 9 iulie
- Câștigătorul Meciului 89 - Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA
Vineri, 10 iulie
- Câștigătorul Meciului 93 - Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA
Sâmbătă, 11 iulie
- Câștigătorul Meciului 91 - Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA
- Câștigătorul Meciului 95 - Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA
Semifinale
Marți, 14 iulie
- Câștigătorul Meciului 97 - Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA
Miercuri, 15 iulie
- Câștigătorul Meciului 99 - Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA
Finala mică
- Sâmbătă, 18 iulie » Locul 2 din Meciul 101 - Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA
Finala mare
- Duminică, 19 iulie » Câștigătorul Meciului 101 - Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA
Criteriile de departajare între 2 sau mai multe echipe aflate la egalitate în grupe
Potrivit site-ului fifa.com, criteriile de departajare în cazul în care două sau mai multe echipe din grupă vor fi la egalitate de puncte, la sfârșitul fazei grupelor sunt următoarele:
- Cel mai mare număr de puncte obținute în meciurile din grupă între echipele în cauză
- Golaveraj superior rezultat din meciurile din grupă între echipele în cauză
- Cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă între echipele în cauză
Dacă aceste criterii nu departajează echipele aflate la egalitate, se trece la următorul set de criterii:
- Golaveraj superior în toate meciurile din grupă
- Cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă
- Cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite
Dacă și după aceste criterii, încă există echipe aflate la egalitate perfectă, se apelează la ultimul criteriu:
- Cele două sau mai multe echipe aflate încă la egalitate de puncte vor fi clasificate în conformitate cu cea mai recentă ediție publicată a Clasamentului Mondial Masculin FIFA
Cum sunt stabilite cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei
Cele mai bune opt echipe dintre cele clasate pe locul trei vor fi stabilite după cum urmează:
- Cel mai mare număr de puncte obținute în toate meciurile din grupă
- Golaveraj rezultat din toate meciurile din grupă
- Cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă
- Cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite în toate meciurile din grupă
- Cele două sau mai multe echipe aflate încă la egalitate de puncte vor fi clasificate în conformitate cu cea mai recentă ediție publicată a Clasamentului Mondial Masculin FIFA
Editor : B. G.