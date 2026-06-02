Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente

Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda / Sursă foto: Profimedia
Grupele CM 2026 Meciurile CM 2026, ordonate pe zile, faza grupelor. Orele sunt cele ale României Meciurile CM 2026, ordonate pe grupe (ora de start este ora României)   Șaisprezecimi de finală Optimi de finală Sferturi de finală Semifinale Finala mică Finala mare Criteriile de departajare între 2 sau mai multe echipe aflate la egalitate în grupe Cum sunt stabilite cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei

Campionatul Mondial de fotbal 2026 are loc în trei țări, SUA, Mexic și Canada și are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie. Este primul turneu final al Cupei Mondiale din istorie care are la start 48 de echipe.

Cele 48 de echipe sunt împărțite în 12 grupe de câtre patru echipe. Din fiecare grupă, primele două clasate și cele mai bune opt echipe de pe locul 3 vor merge mai departe în 16-imile de finală, faza eliminatorie cu 32 de echipe. Astfel, vor fi 104 meciuri în ceea ce va fi cel mai lung Mondial din istorie.

Iată mai jos componența grupelor de la Campionatul Mondial 2026 și programul complet al competiției, cu ora de start exprimată în ora României.

Grupele CM 2026

Iată mai jos componența grupelor la această ediție a Campionatului Mondial

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franța, Senegal, Irak, Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Meciurile CM 2026, ordonate pe zile, faza grupelor. Orele sunt cele ale României

Joi, 11 iunie 2026

Mexic – Africa de Sud - Grupa A (ora 22:00) – Estadio Azteca, Mexico City

Republica Coreea – Cehia – Grupa A (ora 05:00) - Estadio Guadalajara

Vineri, 12 iunie 2026

Canada – Bosnia și Herțegovina - Grupa B (22:00) – Toronto Stadium

SUA – Paraguay - Grupa D (04:00) – Los Angeles Stadium 

Sâmbătă, 13 iunie 2026

Haiti – Scoția – Grupa C (4:00)– Boston Stadium

Australia – Turcia – Grupa D (7:00)– BC Place Vancouver

Brazilia – Maroc – Grupa C (1:00) –  New York/New Jersey Stadium

Qatar – Elveția – Grupa B (22:00)– San Francisco Bay Area Stadium

Duminică, 14 iunie 2026

Coasta de Fildeș – Ecuador – Grupa E (02:00)– Philadelphia Stadium

Germania – Curaçao – Grupa E (20:00) - Houston Stadium

Olanda vs Japonia – Grupa F (23:00) - Dallas Stadium

Suedia vs Tunisia – Grupa F (05:00) - Estadio Monterrey

Luni, 15 iunie 2026

Arabia Saudită vs Uruguay – Grupa H (01:00) - Miami Stadium

Spania vs Capul Verde – Grupa H (19:00) - Atlanta Stadium

Iran vs Noua Zeelandă – Grupa G (04:00) - Los Angeles Stadium 

Belgia vs Egipt – Grupa G (22:00) - Seattle Stadium

Marți, 16 iunie 2026

Franța vs Senegal – Grupa I (22:00) - New York/New Jersey Stadium

Irak vs Norvegia – Grupa I (01:00) - Boston Stadium

Argentina vs Algeria – Grupa J (04:00) - Kansas City Stadium

Austria vs Iordania – Grupa J (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Miercuri, 17 iunie 2026

Ghana – Panama – Grupa L (02:00) - Toronto Stadium

Anglia – Croația – Grupa L (23:00) - Dallas Stadium

Portugalia – Republica Democratică Congo – Grupa K (20:00) - Houston Stadium

Uzbekistan – Columbia – Grupa K (05:00) - Estadio Azteca Mexico City

Joi, 18 iunie 2026

Cehia – Africa de Sud – Grupa A (19:00) - Atlanta Stadium

Elveția – Bosnia și Herțegovina – Grupa B (22:00) - Los Angeles Stadium 

Canada – Qatar - Grupa B (01:00) – BC Place Vancouver

Mexic – Republica Coreea - Grupa A (04:00) - Estadio Guadalajara

Vineri, 19 iunie 2026

Brazilia – Haiti – Grupa C (04:00) -  Philadelphia Stadium

Scoția – Maroc – Grupa C (01:00) - Boston Stadium

Turcia – Paraguay – Grupa D (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium

SUA v Australia - Grupa D (22:00) – Seattle Stadium

Sâmbătă, 20 iunie 2026

Germania v Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Toronto Stadium

Ecuador v Curaçao – Grupa E (03:00) - Kansas City Stadium

Olanda v Suedia – Grupa F (20:00) - Houston Stadium

Tunisia v Japonia – Grupa F (07:00) - Estadio Monterrey

Duminică, 21 iunie 2026

Uruguay – Capul Verde – Grupa H (01:00) - Miami Stadium

Spania – Arabia Saudită – Grupa H (19:00) - Atlanta Stadium

Belgia – Iran – Grupa G (22:00)- Los Angeles Stadium

Noua Zeelandă – Egipt – Grupa G (04:00)- BC Place Vancouver

Luni, 22 iunie 2026

Norvegia v Senegal – Grupa I (03:00)- New York/New Jersey Stadium

Franța v Irak – Grupa I (00:00)- Philadelphia Stadium

Argentina v Austria – Grupa J (20:00)- Dallas Stadium

Iordania v Algeria – Grupa J (06:00)- San Francisco Bay Area Stadium

Marți, 23 iunie 2026

Anglia – Ghana – Grupa L (23:00)- Boston Stadium

Panama – Croația – Grupa L (02:00)- Toronto Stadium

Portugalia – Uzbekistan – Grupa K (20:00)- Houston Stadium

Columbia – Republica Democratică Congo – Grupa K (05:00)- Estadio Guadalajara

Miercuri, 24 iunie 2026

Scoția – Brazilia – Grupa C (01:00) – Miami Stadium

Maroc – Haiti – Grupa C (01:00) – Atlanta Stadium

Elveția – Canada – Grupa B (22:00) – BC Place Vancouver

Bosnia și Herțegovina – Qatar – Grupa B (22:00) – Seattle Stadium

Cehia – Mexic – Grupa A (04:00) – Estadio Azteca, Mexico City

Africa de Sud – Republica Coreea – Grupa A (04:00) – Estadio Monterrey

Joi, 25 iunie 2026

Curaçao – Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Philadelphia Stadium

Ecuador – Germania – Grupa E (23:00) - New York/New Jersey Stadium

Japonia – Suedia – Grupa F (02:00) - Dallas Stadium

Tunisia – Olanda – Grupa F (02:00) - Kansas City Stadium

Turcia – SUA - Grupa D (05:00) – Los Angeles Stadium

Paraguay – Australia – Grupa D (05:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Vineri, 26 iunie 2026

Norvegia vs Franța – Grupa I (22:00) - Boston Stadium

Senegal vs Irak – Grupa I (22:00) - Toronto Stadium

Egipt vs Iran – Grupa G (06:00) - Seattle Stadium

Noua Zeelandă vs Belgia – Grupa G (06:00) - BC Place Vancouver

Capul Verde vs Arabia Saudită – Grupa H (03:00) - Houston Stadium

Uruguay vs Spania – Grupa H (03:00)- Estadio Guadalajara

Sâmbătă, 27 iunie 2026

Panama – Anglia – Grupa L (00:00) - New York/New Jersey Stadium

Croația – Ghana – Grupa L (00:00) - Philadelphia Stadium

Algeria – Austria – Grupa J (05:00) - Kansas City Stadium

Iordania – Argentina – Grupa J (05:00)- Dallas Stadium

Columbia – Portugalia – Grupa K (02:30) - Miami Stadium

Republica Democratică Congo – Uzbekistan – Grupa K (02:30)- Atlanta Stadium

Meciurile CM 2026, ordonate pe grupe (ora de start este ora României)

Grupa A

  • 11 iunie, ora 22:00 » Mexic - Africa de Sud
  • 12 iunie, ora 5:00 » Coreea de Sud - Cehia
  • 18 iunie, ora 19:00 » Cehia - Africa de Sud
  • 19 iunie, ora 4:00 » Mexic - Coreea de Sud
  • 25 iunie, ora 4:00 » Cehia - Mexic
  • 24 iunie, ora 4:00 » Africa de Sud - Coreea de Sud
1Mexic0p0-0
2Africa de Sud0p0-0
3Coreea de Sud0p0-0
4Cehia0p0-0

 

 

 

Grupa B

  • 12 iunie, ora 22:00 » Canada - Bosnia
  • 13 iunie, ora 22:00 » Qatar - Elveția
  • 18 iunie, ora 22:00 » Elveția - Bosnia
  • 19 iunie, ora 1:00 » Canada - Qatar
  • 24 iunie, ora 22:00 » Elveția - Canada
  • 24 iunie, ora 22:00 » Bosnia - Qatar
1Canada0p0-0
2Bosnia0p0-0
3Qatar0p0-0
4Elveția0p0-0

 

 

 

Grupa C

  • 14 iunie, ora 1:00 » Brazilia - Maroc
  • 14 iunie, ora 4:00 » Haiti - Scoția
  • 20 iunie, ora 1:00 » Scoția - Maroc
  • 20 iunie, ora 4:00 » Brazilia - Haiti
  • 25 iunie, ora 1:00 » Scoția - Brazilia
  • 25 iunie, ora 1:00 » Maroc - Haiti
1Brazilia0p0-0
2Maroc0p0-0
3Haiti0p0-0
4Scoția0p0-0

 

 

 

Grupa D

  • 13 iunie, ora 4:00 » SUA - Paraguay
  • 13 iunie, ora 7:00 » Australia - Turcia
  • 19 iunie, ora 7:00 » Turcia - Paraguay
  • 19 iunie, ora 22:00 » SUA - Australia
  • 26 iunie, ora 5:00 » Turcia - SUA
  • 26 iunie, ora 5:00 » Paraguay - Australia
1SUA0p0-0
2Paraguay0p0-0
3Australia0p0-0
4Turcia0p0-0

 

 

 

Grupa E

  • 14 iunie, ora 20:00 » Germania - Curacao
  • 15 iunie, ora 2:00 » Coasta de Fildeș - Ecuador
  • 20 iunie, ora 23:00 » Germania - Coasta de Fildeș
  • 21 iunie, ora 3:00 » Ecuador - Curacao
  • 26 iunie, ora 1:00 » Ecuador - Germania
  • 26 iunie, ora 1:00 » Curacao - Coasta de Fildeș
1Germania0p0-0
2Curacao0p0-0
3Coasta de Fildeș0p0-0
4Ecuador0p0-0

 

 

 

Grupa F

  • 14 iunie, ora 23:00 » Olanda - Japonia
  • 15 iunie, ora 5:00 » Suedia - Tunisia
  • 20 iunie, ora 20:00 » Olanda - Suedia
  • 20 iunie, ora 7:00 » Tunisia - Japonia
  • 26 iunie, ora 2:00 » Japonia - Suedia
  • 25 iunie, ora 2:00 » Tunisia - Olanda
1Olanda0p0-0
2Japonia0p0-0
3Suedia0p0-0
4Tunisia0p0-0

 

 

 

Grupa G

  • 15 iunie, ora 22:00 » Belgia - Egipt
  • 16 iunie, ora 4:00 » Iran - Noua Zeelandă
  • 21 iunie, ora 22:00 » Belgia - Iran
  • 22 iunie, ora 4:00 » Noua Zeelandă - Egipt
  • 27 iunie, ora 6:00 » Egipt - Iran
  • 27 iunie, ora 6:00 » Noua Zeelandă - Belgia
1Belgia0p0-0
2Egipt0p0-0
3Iran0p0-0
4Noua Zeelandă0p0-0

 

 

 

Grupa H

  • 15 iunie, ora 19:00 » Spania - Insulele Capului Verde
  • 16 iunie, ora 1:00 » Arabia Saudită - Uruguay
  • 21 iunie, ora 19:00 » Spania - Arabia Saudită
  • 22 iunie, ora 1:00 » Uruguay - Insulele Capului Verde
  • 27 iunie, ora 3:00 » Insulele Capului Verde - Arabia Saudită
  • 27 iunie, ora 3:00 » Uruguay - Spania
1Spania0p0-0
2Insulele Capului Verde0p0-0
3Arabia Saudită0p0-0
4Uruguay0p0-0

 

 

 

Grupa I

  • 16 iunie, ora 22:00 » Franța - Senegal
  • 17 iunie, ora 1:00 » Irak - Norvegia
  • 23 iunie, ora 0:00 » Franța - Irak
  • 23 iunie, ora 3:00 » Norvegia - Senegal
  • 26 iunie, ora 22:00 » Norvegia - Franța
  • 26 iunie, ora 12:00 » Senegal - Irak
1Franța0p0-0
2Senegal0p0-0
3Irak0p0-0
4Norvegia0p0-0

 

 

 

Grupa J

  • 17 iunie, ora 4:00 » Argentina - Algeria
  • 16 iunie, ora 7:00 » Austria - Iordania
  • 22 iunie, ora 20:00 » Argentina - Austria
  • 23 iunie, ora 6:00 » Iordania - Algeria
  • 28 iunie, ora 5:00 » Algeria - Austria
  • 28 iunie, ora 5:00 » Iordania - Argentina
1Argentina0p0-0
2Algeria0p0-0
3Austria0p0-0
4Iordania0p0-0

 

 

 

Grupa K

  • 17 iunie, ora 20:00 » Portugalia - RD Congo
  • 18 iunie, ora 5:00 » Uzbekistan - Columbia
  • 23 iunie, ora 20:00 » Portugalia - Uzbekistan
  • 24 iunie, ora 5:00 » Columbia - RD Congo
  • 28 iunie, ora 2:30 » Columbia - Portugalia
  • 28 iunie, ora 2:30 » RD Congo - Uzbekistan
    
1Portugalia0p0-0
2RD Congo0p0-0
3Uzbekistan0p0-0
4Columbia0p0-0

 

 

 

 

Grupa L

  • 17 iunie, ora 23:00 » Anglia - Croația
  • 18 iunie, ora 2:00 » Ghana - Panama
  • 23 iunie, ora 23:00 » Anglia - Ghana
  • 24 iunie, ora 2:00 » Panama - Croația
  • 28 iunie, ora 00:00 » Panama - Anglia
  • 28 iunie, ora 00:00 » Croația - Ghana
1Anglia0p0-0
2Croația0p0-0
3Ghana0p0-0
4Panama0p0-0

 

Șaisprezecimi de finală

Duminică, 28 iunie

  • Locul 2 din Grupa A - Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
  • Locul 1 din Grupa E - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA

Luni, 29 iunie

  • Locul 1 din Grupa F - Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
  • Locul 1 din Grupa C - Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA

Marți, 30 iunie

  • Locul 1 din Grupa I - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA
  • Locul 2 din Grupa E - Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA
  • Locul 1 din Grupa A - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic

Miercuri, 1 iulie

  • Locul 1 din Grupa L - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA
  • Locul 1 din Grupa D - Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA
  • Locul 1 din Grupa G - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

  • Locul 2 din Grupa K - Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
  • Locul 1 din Grupa H - Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
  • Locul 1 din Grupa B - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada

Vineri, 3 iulie

  • Locul 1 din Grupa J - Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA
  • Locul 1 din Grupa K - Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA
  • Locul 2 din Grupa D - Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA

Optimi de finală

Sâmbătă, 4 iulie

  • Câștigătorul Meciului 74 - Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA
  • Câștigătorul Meciului 73 - Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

  • Câștigătorul Meciului 76 - Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA
  • Câștigătorul Meciului 79 - Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic

Luni, 6 iulie

  • Câștigătorul Meciului 83 - Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA
  • Câștigătorul Meciului 81 - Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA

Marți, 7 iulie

  • Câștigătorul Meciului 86 - Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA
  • Câștigătorul Meciului 85 - Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie

  • Câștigătorul Meciului 89 - Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

  • Câștigătorul Meciului 93 - Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA

Sâmbătă, 11 iulie

  • Câștigătorul Meciului 91 - Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA
  • Câștigătorul Meciului 95 - Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA

Semifinale

Marți, 14 iulie

  • Câștigătorul Meciului 97 - Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

  • Câștigătorul Meciului 99 - Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA

Finala mică

  • Sâmbătă, 18 iulie » Locul 2 din Meciul 101 - Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA

Finala mare

  • Duminică, 19 iulie » Câștigătorul Meciului 101 - Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA

Criteriile de departajare între 2 sau mai multe echipe aflate la egalitate în grupe

Potrivit site-ului fifa.com, criteriile de departajare în cazul în care două sau mai multe echipe din grupă vor fi la egalitate de puncte, la sfârșitul fazei grupelor sunt următoarele:

  • Cel mai mare număr de puncte obținute în meciurile din grupă între echipele în cauză
  • Golaveraj superior rezultat din meciurile din grupă între echipele în cauză
  • Cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă între echipele în cauză

Dacă aceste criterii nu departajează echipele aflate la egalitate, se trece la următorul set de criterii:

  • Golaveraj superior în toate meciurile din grupă
  • Cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă
  • Cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite

Dacă și după aceste criterii, încă există echipe aflate la egalitate perfectă, se apelează la ultimul criteriu:

  • Cele două sau mai multe echipe aflate încă la egalitate de puncte vor fi clasificate în conformitate cu cea mai recentă ediție publicată a Clasamentului Mondial Masculin FIFA

Cum sunt stabilite cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei

Cele mai bune opt echipe dintre cele clasate pe locul trei vor fi stabilite după cum urmează:

  • Cel mai mare număr de puncte obținute în toate meciurile din grupă
  • Golaveraj rezultat din toate meciurile din grupă
  • Cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă
  • Cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite în toate meciurile din grupă
  • Cele două sau mai multe echipe aflate încă la egalitate de puncte vor fi clasificate în conformitate cu cea mai recentă ediție publicată a Clasamentului Mondial Masculin FIFA

Editor : B. G.

