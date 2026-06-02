Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente

Campionatul Mondial de fotbal 2026 are loc în trei țări, SUA, Mexic și Canada și are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie. Este primul turneu final al Cupei Mondiale din istorie care are la start 48 de echipe.

Cele 48 de echipe sunt împărțite în 12 grupe de câtre patru echipe. Din fiecare grupă, primele două clasate și cele mai bune opt echipe de pe locul 3 vor merge mai departe în 16-imile de finală, faza eliminatorie cu 32 de echipe. Astfel, vor fi 104 meciuri în ceea ce va fi cel mai lung Mondial din istorie.

Iată mai jos componența grupelor de la Campionatul Mondial 2026 și programul complet al competiției, cu ora de start exprimată în ora României.

Grupele CM 2026

Iată mai jos componența grupelor la această ediție a Campionatului Mondial

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia Grupa B : Canada, Bosnia, Qatar, Elveția

: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția Grupa C : Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia

SUA, Paraguay, Australia, Turcia Grupa E : Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia , Tunisia

Olanda, Japonia, Suedia Tunisia Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă Grupa H : Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay Grupa I : Franța, Senegal, Irak, Norvegia

: Franța, Senegal, Irak, Norvegia Grupa J : Argentina, Algeria, Austria, Iordania

: Argentina, Algeria, Austria, Iordania Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Meciurile CM 2026, ordonate pe zile, faza grupelor. Orele sunt cele ale României

Joi, 11 iunie 2026

Mexic – Africa de Sud - Grupa A (ora 22:00) – Estadio Azteca, Mexico City



Republica Coreea – Cehia – Grupa A (ora 05:00) - Estadio Guadalajara

Vineri, 12 iunie 2026

Canada – Bosnia și Herțegovina - Grupa B (22:00) – Toronto Stadium

SUA – Paraguay - Grupa D (04:00) – Los Angeles Stadium

Sâmbătă, 13 iunie 2026

Haiti – Scoția – Grupa C (4:00)– Boston Stadium

Australia – Turcia – Grupa D (7:00)– BC Place Vancouver

Brazilia – Maroc – Grupa C (1:00) – New York/New Jersey Stadium



Qatar – Elveția – Grupa B (22:00)– San Francisco Bay Area Stadium

Duminică, 14 iunie 2026

Coasta de Fildeș – Ecuador – Grupa E (02:00)– Philadelphia Stadium

Germania – Curaçao – Grupa E (20:00) - Houston Stadium

Olanda vs Japonia – Grupa F (23:00) - Dallas Stadium

Suedia vs Tunisia – Grupa F (05:00) - Estadio Monterrey

Luni, 15 iunie 2026

Arabia Saudită vs Uruguay – Grupa H (01:00) - Miami Stadium

Spania vs Capul Verde – Grupa H (19:00) - Atlanta Stadium

Iran vs Noua Zeelandă – Grupa G (04:00) - Los Angeles Stadium

Belgia vs Egipt – Grupa G (22:00) - Seattle Stadium

Marți, 16 iunie 2026

Franța vs Senegal – Grupa I (22:00) - New York/New Jersey Stadium

Irak vs Norvegia – Grupa I (01:00) - Boston Stadium

Argentina vs Algeria – Grupa J (04:00) - Kansas City Stadium

Austria vs Iordania – Grupa J (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Miercuri, 17 iunie 2026

Ghana – Panama – Grupa L (02:00) - Toronto Stadium

Anglia – Croația – Grupa L (23:00) - Dallas Stadium

Portugalia – Republica Democratică Congo – Grupa K (20:00) - Houston Stadium

Uzbekistan – Columbia – Grupa K (05:00) - Estadio Azteca Mexico City

Joi, 18 iunie 2026

Cehia – Africa de Sud – Grupa A (19:00) - Atlanta Stadium

Elveția – Bosnia și Herțegovina – Grupa B (22:00) - Los Angeles Stadium

Canada – Qatar - Grupa B (01:00) – BC Place Vancouver

Mexic – Republica Coreea - Grupa A (04:00) - Estadio Guadalajara

Vineri, 19 iunie 2026

Brazilia – Haiti – Grupa C (04:00) - Philadelphia Stadium

Scoția – Maroc – Grupa C (01:00) - Boston Stadium

Turcia – Paraguay – Grupa D (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium

SUA v Australia - Grupa D (22:00) – Seattle Stadium

Sâmbătă, 20 iunie 2026

Germania v Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Toronto Stadium

Ecuador v Curaçao – Grupa E (03:00) - Kansas City Stadium

Olanda v Suedia – Grupa F (20:00) - Houston Stadium

Tunisia v Japonia – Grupa F (07:00) - Estadio Monterrey

Duminică, 21 iunie 2026

Uruguay – Capul Verde – Grupa H (01:00) - Miami Stadium

Spania – Arabia Saudită – Grupa H (19:00) - Atlanta Stadium

Belgia – Iran – Grupa G (22:00)- Los Angeles Stadium

Noua Zeelandă – Egipt – Grupa G (04:00)- BC Place Vancouver

Luni, 22 iunie 2026

Norvegia v Senegal – Grupa I (03:00)- New York/New Jersey Stadium

Franța v Irak – Grupa I (00:00)- Philadelphia Stadium

Argentina v Austria – Grupa J (20:00)- Dallas Stadium

Iordania v Algeria – Grupa J (06:00)- San Francisco Bay Area Stadium

Marți, 23 iunie 2026

Anglia – Ghana – Grupa L (23:00)- Boston Stadium

Panama – Croația – Grupa L (02:00)- Toronto Stadium

Portugalia – Uzbekistan – Grupa K (20:00)- Houston Stadium

Columbia – Republica Democratică Congo – Grupa K (05:00)- Estadio Guadalajara

Miercuri, 24 iunie 2026

Scoția – Brazilia – Grupa C (01:00) – Miami Stadium

Maroc – Haiti – Grupa C (01:00) – Atlanta Stadium

Elveția – Canada – Grupa B (22:00) – BC Place Vancouver

Bosnia și Herțegovina – Qatar – Grupa B (22:00) – Seattle Stadium

Cehia – Mexic – Grupa A (04:00) – Estadio Azteca, Mexico City

Africa de Sud – Republica Coreea – Grupa A (04:00) – Estadio Monterrey

Joi, 25 iunie 2026

Curaçao – Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Philadelphia Stadium

Ecuador – Germania – Grupa E (23:00) - New York/New Jersey Stadium

Japonia – Suedia – Grupa F (02:00) - Dallas Stadium

Tunisia – Olanda – Grupa F (02:00) - Kansas City Stadium

Turcia – SUA - Grupa D (05:00) – Los Angeles Stadium

Paraguay – Australia – Grupa D (05:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Vineri, 26 iunie 2026

Norvegia vs Franța – Grupa I (22:00) - Boston Stadium

Senegal vs Irak – Grupa I (22:00) - Toronto Stadium

Egipt vs Iran – Grupa G (06:00) - Seattle Stadium

Noua Zeelandă vs Belgia – Grupa G (06:00) - BC Place Vancouver

Capul Verde vs Arabia Saudită – Grupa H (03:00) - Houston Stadium

Uruguay vs Spania – Grupa H (03:00)- Estadio Guadalajara

Sâmbătă, 27 iunie 2026

Panama – Anglia – Grupa L (00:00) - New York/New Jersey Stadium

Croația – Ghana – Grupa L (00:00) - Philadelphia Stadium

Algeria – Austria – Grupa J (05:00) - Kansas City Stadium

Iordania – Argentina – Grupa J (05:00)- Dallas Stadium

Columbia – Portugalia – Grupa K (02:30) - Miami Stadium

Republica Democratică Congo – Uzbekistan – Grupa K (02:30)- Atlanta Stadium

Meciurile CM 2026, ordonate pe grupe (ora de start este ora României)

Grupa A

11 iunie, ora 22:00 » Mexic - Africa de Sud

12 iunie, ora 5:00 » Coreea de Sud - Cehia

18 iunie, ora 19:00 » Cehia - Africa de Sud

19 iunie, ora 4:00 » Mexic - Coreea de Sud

25 iunie, ora 4:00 » Cehia - Mexic

24 iunie, ora 4:00 » Africa de Sud - Coreea de Sud

1 Mexic 0p 0-0 2 Africa de Sud 0p 0-0 3 Coreea de Sud 0p 0-0 4 Cehia 0p 0-0

Grupa B

12 iunie, ora 22:00 » Canada - Bosnia

13 iunie, ora 22:00 » Qatar - Elveția

18 iunie, ora 22:00 » Elveția - Bosnia

19 iunie, ora 1:00 » Canada - Qatar

24 iunie, ora 22:00 » Elveția - Canada

24 iunie, ora 22:00 » Bosnia - Qatar

1 Canada 0p 0-0 2 Bosnia 0p 0-0 3 Qatar 0p 0-0 4 Elveția 0p 0-0

Grupa C

14 iunie, ora 1:00 » Brazilia - Maroc

14 iunie, ora 4:00 » Haiti - Scoția

20 iunie, ora 1:00 » Scoția - Maroc

20 iunie, ora 4:00 » Brazilia - Haiti

25 iunie, ora 1:00 » Scoția - Brazilia

25 iunie, ora 1:00 » Maroc - Haiti

1 Brazilia 0p 0-0 2 Maroc 0p 0-0 3 Haiti 0p 0-0 4 Scoția 0p 0-0

Grupa D

13 iunie, ora 4:00 » SUA - Paraguay

13 iunie, ora 7:00 » Australia - Turcia

19 iunie, ora 7:00 » Turcia - Paraguay

19 iunie, ora 22:00 » SUA - Australia

26 iunie, ora 5:00 » Turcia - SUA

26 iunie, ora 5:00 » Paraguay - Australia

1 SUA 0p 0-0 2 Paraguay 0p 0-0 3 Australia 0p 0-0 4 Turcia 0p 0-0

Grupa E

14 iunie, ora 20:00 » Germania - Curacao

15 iunie, ora 2:00 » Coasta de Fildeș - Ecuador

20 iunie, ora 23:00 » Germania - Coasta de Fildeș

21 iunie, ora 3:00 » Ecuador - Curacao

26 iunie, ora 1:00 » Ecuador - Germania

26 iunie, ora 1:00 » Curacao - Coasta de Fildeș

1 Germania 0p 0-0 2 Curacao 0p 0-0 3 Coasta de Fildeș 0p 0-0 4 Ecuador 0p 0-0

Grupa F

14 iunie, ora 23:00 » Olanda - Japonia

15 iunie, ora 5:00 » Suedia - Tunisia

20 iunie, ora 20:00 » Olanda - Suedia

20 iunie, ora 7:00 » Tunisia - Japonia

26 iunie, ora 2:00 » Japonia - Suedia

25 iunie, ora 2:00 » Tunisia - Olanda

1 Olanda 0p 0-0 2 Japonia 0p 0-0 3 Suedia 0p 0-0 4 Tunisia 0p 0-0

Grupa G

15 iunie, ora 22:00 » Belgia - Egipt

16 iunie, ora 4:00 » Iran - Noua Zeelandă

21 iunie, ora 22:00 » Belgia - Iran

22 iunie, ora 4:00 » Noua Zeelandă - Egipt

27 iunie, ora 6:00 » Egipt - Iran

27 iunie, ora 6:00 » Noua Zeelandă - Belgia

1 Belgia 0p 0-0 2 Egipt 0p 0-0 3 Iran 0p 0-0 4 Noua Zeelandă 0p 0-0

Grupa H

15 iunie, ora 19:00 » Spania - Insulele Capului Verde

16 iunie, ora 1:00 » Arabia Saudită - Uruguay

21 iunie, ora 19:00 » Spania - Arabia Saudită

22 iunie, ora 1:00 » Uruguay - Insulele Capului Verde

27 iunie, ora 3:00 » Insulele Capului Verde - Arabia Saudită

27 iunie, ora 3:00 » Uruguay - Spania

1 Spania 0p 0-0 2 Insulele Capului Verde 0p 0-0 3 Arabia Saudită 0p 0-0 4 Uruguay 0p 0-0

Grupa I

16 iunie, ora 22:00 » Franța - Senegal

17 iunie, ora 1:00 » Irak - Norvegia

23 iunie, ora 0:00 » Franța - Irak

23 iunie, ora 3:00 » Norvegia - Senegal

26 iunie, ora 22:00 » Norvegia - Franța

26 iunie, ora 12:00 » Senegal - Irak

1 Franța 0p 0-0 2 Senegal 0p 0-0 3 Irak 0p 0-0 4 Norvegia 0p 0-0

Grupa J

17 iunie, ora 4:00 » Argentina - Algeria

16 iunie, ora 7:00 » Austria - Iordania

22 iunie, ora 20:00 » Argentina - Austria

23 iunie, ora 6:00 » Iordania - Algeria

28 iunie, ora 5:00 » Algeria - Austria

28 iunie, ora 5:00 » Iordania - Argentina

1 Argentina 0p 0-0 2 Algeria 0p 0-0 3 Austria 0p 0-0 4 Iordania 0p 0-0

Grupa K

17 iunie, ora 20:00 » Portugalia - RD Congo

18 iunie, ora 5:00 » Uzbekistan - Columbia

23 iunie, ora 20:00 » Portugalia - Uzbekistan

24 iunie, ora 5:00 » Columbia - RD Congo

28 iunie, ora 2:30 » Columbia - Portugalia

28 iunie, ora 2:30 » RD Congo - Uzbekistan

1 Portugalia 0p 0-0 2 RD Congo 0p 0-0 3 Uzbekistan 0p 0-0 4 Columbia 0p 0-0

Grupa L

17 iunie, ora 23:00 » Anglia - Croația

18 iunie, ora 2:00 » Ghana - Panama

23 iunie, ora 23:00 » Anglia - Ghana

24 iunie, ora 2:00 » Panama - Croația

28 iunie, ora 00:00 » Panama - Anglia

28 iunie, ora 00:00 » Croația - Ghana

1 Anglia 0p 0-0 2 Croația 0p 0-0 3 Ghana 0p 0-0 4 Panama 0p 0-0

Șaisprezecimi de finală

Duminică, 28 iunie

Locul 2 din Grupa A - Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA

Locul 1 din Grupa E - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA

Luni, 29 iunie

Locul 1 din Grupa F - Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic

Locul 1 din Grupa C - Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA

Marți, 30 iunie

Locul 1 din Grupa I - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA

Locul 2 din Grupa E - Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA

Locul 1 din Grupa A - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic

Miercuri, 1 iulie

Locul 1 din Grupa L - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA

Locul 1 din Grupa D - Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA

Locul 1 din Grupa G - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

Locul 2 din Grupa K - Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada

Locul 1 din Grupa H - Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA

Locul 1 din Grupa B - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada

Vineri, 3 iulie

Locul 1 din Grupa J - Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA

Locul 1 din Grupa K - Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA

Locul 2 din Grupa D - Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA

Optimi de finală

Sâmbătă, 4 iulie

Câștigătorul Meciului 74 - Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA

Câștigătorul Meciului 73 - Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

Câștigătorul Meciului 76 - Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA

Câștigătorul Meciului 79 - Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic

Luni, 6 iulie

Câștigătorul Meciului 83 - Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA

Câștigătorul Meciului 81 - Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA

Marți, 7 iulie

Câștigătorul Meciului 86 - Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA

Câștigătorul Meciului 85 - Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie

Câștigătorul Meciului 89 - Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

Câștigătorul Meciului 93 - Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA

Sâmbătă, 11 iulie

Câștigătorul Meciului 91 - Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA

Câștigătorul Meciului 95 - Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA

Semifinale

Marți, 14 iulie

Câștigătorul Meciului 97 - Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

Câștigătorul Meciului 99 - Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA

Finala mică

Sâmbătă, 18 iulie » Locul 2 din Meciul 101 - Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA

Finala mare

Duminică, 19 iulie » Câștigătorul Meciului 101 - Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA

Criteriile de departajare între 2 sau mai multe echipe aflate la egalitate în grupe

Potrivit site-ului fifa.com, criteriile de departajare în cazul în care două sau mai multe echipe din grupă vor fi la egalitate de puncte, la sfârșitul fazei grupelor sunt următoarele:

Cel mai mare număr de puncte obținute în meciurile din grupă între echipele în cauză

Golaveraj superior rezultat din meciurile din grupă între echipele în cauză

Cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă între echipele în cauză

Dacă aceste criterii nu departajează echipele aflate la egalitate, se trece la următorul set de criterii:

Golaveraj superior în toate meciurile din grupă

Cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă

Cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite

Dacă și după aceste criterii, încă există echipe aflate la egalitate perfectă, se apelează la ultimul criteriu:

Cele două sau mai multe echipe aflate încă la egalitate de puncte vor fi clasificate în conformitate cu cea mai recentă ediție publicată a Clasamentului Mondial Masculin FIFA

Cum sunt stabilite cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei

Cele mai bune opt echipe dintre cele clasate pe locul trei vor fi stabilite după cum urmează:

Cel mai mare număr de puncte obținute în toate meciurile din grupă

Golaveraj rezultat din toate meciurile din grupă

Cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă

Cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite în toate meciurile din grupă

Cele două sau mai multe echipe aflate încă la egalitate de puncte vor fi clasificate în conformitate cu cea mai recentă ediție publicată a Clasamentului Mondial Masculin FIFA

Editor : B. G.