Casa Albă își explică intervenția la FIFA în cazul Folarin Balogun: „Era datoria noastră”

Andrew Giuliani, responsabilul de la Casa Albă însărcinat cu organizarea Cupei Mondiale, a dat explicaţii cu privire la modul în care a fost gestionată suspendarea internaţionalului american Folarin Balogun la turneul final, relatează L'Equipe, potrivit News.ro.

Cazul a făcut mare vâlvă. Eliminat în şaisprezecimile de finală împotriva Bosniei, americanul Folarin Balogun a putut totuşi să joace în meciul următor împotriva Belgiei, după ce suspendarea sa a fost ridicată de FIFA.

Andrew Giuliani, responsabilul de la Casa Albă însărcinat cu organizarea Cupei Mondiale, a revenit, duminică, asupra modului în care a fost gestionată această sancţiune.

„În primul rând, acest arbitru (Raphael Claus) fusese deja obiectul unei anchete în Brazilia în legătură cu cartonaşele roşii. În al doilea rând, considerăm că în această fază (o lovitură involuntară cu talpa piciorului asupra călcâiului unui adversar), sistemul VAR a fost utilizat în mod neregulamentar. În cele din urmă, era datoria noastră faţă de contribuabilii americani care au investit miliarde de dolari în această competiţie şi pentru a asigura o Cupă Mondială echitabilă”, a explicat el pentru Gazzetta dello Sport.

„Trebuia să acţionăm, având în vedere aceste elemente şi filosofia noastră, bazată pe justiţie atât pe teren, cât şi în afara lui.”

Editor : B.E.