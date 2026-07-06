CM 2026: Casa Albă l-ar fi contactat pe șeful FIFA pentru ca jucătorul SUA Balogun să scape de suspendare înainte de meciul cu Belgia

Casa Albă a contactat FIFA pentru a-i solicita lui Gianni Infantino să reexamineze decizia în cazul cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun, potrivit unei persoane la curent cu această convorbire, care a vorbit sub protecţia anonimatului, anunţă AP, preluat de News.ro.

Persoana respectivă nu a putut oferi detalii cu privire la cine anume a efectuat apelul şi când a avut loc acesta.

Trump a sărbătorit anularea cartonaşului roşu la scurt timp după ce aceasta a fost anunţată, postând pe reţeaua sa de socializare: „Mulţumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect şi a reparat o mare nedreptate!”.

Sancţiunea de un meci a lui Folarin Balogun a fost suspendată duminică de FIFA, ceea ce îi permite atacantului american să joace luni în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale, dintre Statele Unite şi Belgia. Balogun, care conduce clasamentul marcatorilor echipei americane cu trei goluri, a primit un cartonaş roşu pentru că a călcat pe piciorul bosniacului Tarik Muharemović în victoria cu 2-0 din 16-imi, disputată miercuri.

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio şi-a exprimat, joi, nemulţumirea faţă de eliminarea, cu o zi înainte, a lui Folarin Balogun în timpul victoriei SUA împotriva Bosniei şi Herţegovinei în şaisprezecimile Cupei Mondiale, afirmând că jucătorii americani au fost „trataţi nedrept” prin această decizie a arbitrului.balogun

Editor : A.C.