Participarea istorică a Republicii Democrate Congo la Cupa Mondială din 2026 s-a încheiat în cel mai dureros mod posibil. După înfrângerea dramatică cu 2-1 în fața Angliei, după două goluri înscrise în ultima parte meciului de Harry Kane (minutele 75 și 86), selecționerul „Leoparzilor”, Sébastien Desabre, pare să fi aflat de decesul tatălui său chiar în timpul conferinței de presă.

Sursă video: AP

Expresia împietrită a antrenorului francez în momentul în care ofițerul de presă al naționalei a anunțat vestea în mod public a devenit virală. Rămâne neclar dacă Desabre a primit tragica veste exact în acel moment sau dacă a fost luat prin surprindere doar de divulgarea ei publică, informează Gazzetta dello Sport.

Cu siguranță, expresia managerului francez a fost una de uluire când ofițerul de presă congolez a încheiat conferința transmițând public condoleanțele delegației. Profund afectat și vizibil tulburat de modul în care a fost gestionată știrea, Desabre a părăsit imediat sala.

Editor : B. G.