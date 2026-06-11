CM 2026. Cine a marcat primul gol la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Atacantul mexican Julian Quinones a înscris joi seara primul gol al turneului final al Cupei Mondiale 2026, el deschizând scorul în meciul de deschidere, Mexic – Africa de Sud.

Primul gol al Cupei Mondiale 2026 a venit chiar de la primul meci al turneului final, cel dintre Mexic şi Africa de Sud, găzduit de uriaşul Estadio Azteca. În minutul 9 al partidei, sud-africanul Sphephelo Sithole a gafat impardonabil în propriul careu, mexicanii au recuperat mingea, iar Erik Lira i-a pasat lui Julian Quinones, acesta înscriind cu un şut printre picioarele portarului Ronwen Williams.

Editor : B.E.