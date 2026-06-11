Live TV

CM 2026. Cine a marcat primul gol la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1109542464
Julian Quinones Foto: Profimedia

Atacantul mexican Julian Quinones a înscris joi seara primul gol al turneului final al Cupei Mondiale 2026, el deschizând scorul în meciul de deschidere, Mexic – Africa de Sud.

Primul gol al Cupei Mondiale 2026 a venit chiar de la primul meci al turneului final, cel dintre Mexic şi Africa de Sud, găzduit de uriaşul Estadio Azteca. În minutul 9 al partidei, sud-africanul Sphephelo Sithole a gafat impardonabil în propriul careu, mexicanii au recuperat mingea, iar Erik Lira i-a pasat lui Julian Quinones, acesta înscriind cu un şut printre picioarele portarului Ronwen Williams.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
Heorhii Tikhîi
2
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
explzoie drona port constanta
3
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
Trump Tower
5
Familia Trump a încasat aproximativ 500 de milioane de dolari dintr-o afacere cripto, în...
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”
Digi Sport
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
APTOPIX South Africa Mexico WCup Soccer
Campionatul Mondial de Fotbal 2026, deschis oficial cu o festivitate la Ciudad de Mexico: Shakira, show pe stadionul Azteca
profimedia-1073250307
Cine este J Balvin, columbianul care va face spectacol la festivitatea de deschidere a Campionatului Mondial 2026 la Mexico City
Gianni Infantino
CM 2026. Scandaluri legate de prețul biletelor, dar și de vizele respinse de SUA. Amenințările reprezentativei Iranului
Iran's forward Mehdi Taremi signs autographs for a fan through the fence outside the Marriott Hotel before leaving for a training session in Tijuana
CM 2026. Gesturi neașteptate față de naționala Iranului la sosirea în Mexic
ADIDAS TRIONDA, official match ball of the 2026 FIFA World Cup
Cum profită infractorii cibernetici de Cupa Mondială FIFA
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (80)
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare...
Eugen Tomac.
Eugen Tomac: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Mergeți în...
claudiu manda si olguta vasilescu
„Guvernul Tomac va trece şi cred că asta e un lucru bun. Se încheie...
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în...
Ultimele știri
Parlamentul European va dezbate şi adopta o rezoluţie privind atacurile cu drone ruseşti asupra României
Casele atacate în timpul violențelor din Belfast se aflau pe o „listă neagră” a grupurilor de extremă dreapta: „Ținte legitime”
Armata ucraineană confirmă că a lovit rafinăria Afipski din sudul Rusiei. Resturi de dronă au căzut peste locuințe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele...
Fanatik.ro
”Shakira e regina absolută!”. Fotbalistul Generației de Aur, categoric după ceremonia de deschidere a...
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Donald Trump, decizie neașteptată în ziua în care a început Cupa Mondială! Ce a făcut președintele SUA la o...
Adevărul
Ponta, atac fără menajamente după retragerea lui Papahagi din guvernul lui Tomac. „Șobolanul a fugit înainte...
Playtech
Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea...
Digi FM
Reacție dură în online: De ce speră Dan Negru ca acest Campionat Mondial să fie un eșec total
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat”, după apariția Shakirei la deschiderea Cupei Mondiale: ”Nu e ea nici în glumă” /...
Pro FM
Ce face Gavin Arvizo în 2026. Băiatul care i-a adus acuzații grave lui Michael Jackson a dispărut complet din...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Decizia care stârnește furie în Anglia înaintea Cupei Mondiale. Autoritățile locale cer fanilor să nu...
Newsweek
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
Digi FM
Cine e milionarul de 58 de ani cu care a fost pozată Simona Halep în Mykonos. În ultimul timp s-a vorbit tot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Simona Halep a fost surprinsă alături de un milionar român. Cine este bărbatul cu 24 de ani mai în vârstă...