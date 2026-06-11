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Video Cine este J Balvin, columbianul care va face spectacol la festivitatea de deschidere a Campionatului Mondial 2026 la Mexico City

Data publicării:
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J Balvin Foto: Profimedia

Un star pop columbian care a ajuns pentru prima dată în SUA ca imigrant fără documente va fi capul de afiș al ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale din Mexico City. J Balvin, în vârstă de 41 de ani, un muzician de reggaeton din Medellín, Columbia, care s-a clasat printre primii cinci artiști cei mai ascultați pe Spotify în 2018 și 2020 și se află în prezent pe locul 22 la nivel mondial, va fi unul dintre artiștii care vor concerta la evenimentul din din această seară, scrie The Times.

Cântărețul a numit această știre „o declarație importantă” pentru el și pentru întreaga scenă muzicală latino într-un interviu acordat CNN. „Cifrele noastre nu mint și știm ce reprezentăm. Știm ce putem oferi lumii: abilitățile noastre, talentul nostru. Ne îmbrățișăm cultura mai mult ca niciodată”, a adăugat el.

De asemenea, el a folosit interviul pentru a apăra comunitatea latină din SUA în fața retoricii anti-imigrație a președintelui Trump. „Evident, mă consider un migrant, având în vedere modul în care am ajuns în SUA, dar chiar și cei care s-au născut acolo, provenind din alte medii, sunt totuși migranți: SUA este o țară a migranților”, a spus el. În 2015, Balvin și-a anulat apariția la Miss SUA ca răspuns la comentariile lui Trump despre imigranții mexicani.

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Balvin s-a mutat în Oklahoma la vârsta de 17 ani pentru a învăța limba engleză, înainte de a lucra ilegal în New York  ca zugrav. Acolo a fost inspirat de rapperi de succes din oraș, printre care Jay Z și 50 Cent. A încercat să-și lanseze o carieră muzicală călătorind între Miami, Medellín și New York, înainte de a se întoarce definitiv la Medellín și de a începe o campanie persistentă care a inclus vizite la posturile de radio și concerte în cluburi mici.

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În cele din urmă, a reușit să se impună în 2014 cu single-ul „6am”, alături de cântărețul portorican Farruko — o melodie despre dimineața de după o noapte de petrecere, care are acum peste 1,3 miliarde de vizionări pe YouTube. Printre celelalte mari hituri ale sale se numără „Mi Gente”, din 2018, care anunță explozia genului reggaeton, și „La Canción”, din 2019, despre întâlnirea cu cineva pe ringul de dans.

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Anunțul este doar cel mai recent moment de vârf al Latin Wave; genul a devenit cel cu cea mai rapidă creștere în Marea Britanie și SUA anul trecut. O altă vedetă columbiană, Shakira, va juca, de asemenea, un rol proeminent la Cupa Mondială, întrucât ea și cântărețul nigerian Burna Boy au lansat imnul oficial al Cupei Mondiale, „Dai Dai”.

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O altă columbiană, Karol G, a devenit prima femeie latino-americană care a fost cap de afiș la Coachella în acest an, iar în februarie, Bad Bunny din Puerto Rico, cel mai ascultat artist din lume, a devenit primul artist latino-american care a fost cap de afiș la spectacolul din pauza Super Bowl, cu un spectacol integral în limba spaniolă, care a celebrat muzica și cultura latino-americană.

Trump a calificat prestația lui Bad Bunny drept „absolut groaznică” pe Truth Social. „Nimeni nu înțelege niciun cuvânt din ce spune tipul ăsta”, a adăugat el.

Katy Perry, Michael Bublé și Alanis Morissette se numără printre ceilalți cântăreți confirmați pentru ceremoniile de deschidere, celelalte două având loc la Toronto și Los Angeles.

Editor : B.E.

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