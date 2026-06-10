CM 2026. 20 de lucruri insolite din istoria campionatelor mondiale de fotbal

Cupa Mondială este unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive din lume şi are loc la fiecare patru ani pentru a desemna campioana mondială. Un eveniment de o asemenea amploare generează, așa cum e de așteptat, și o serie de recorduri insolite. Iată mai jos 20 de lucruri amuzante şi interesante despre Cupa Mondială, consemnate de News.ro.

1. Cupa Mondială din 2026 va marca prima dată când turneul se va juca cu 48 de echipe (faţă de 32 în 2022).

2. Cupa Mondială din 2022 a avut loc în Qatar, ţara gazdă participând pentru prima dată la Cupa Mondială. Ultima dată când naţiunea gazdă a debutat la Cupa Mondială în acelaşi an a fost în 1934.

3. Un total de 1,5 miliarde de oameni au urmărit finala Cupei Mondiale din 2022. Aceasta reprezintă o creştere de 9% faţă de cele 3,2 miliarde de oameni care au urmărit Cupa Mondială din 2014 din Brazilia.

4. Cupa Mondială a fost jucată de 22 de ori. Brazilia deţine cele mai multe titluri, cu cinci. Italia şi Germania sunt la mică distanţă, cu câte patru fiecare.

5. Pentru prima dată în istoria fotbalului, Cupa Mondială din 2002 a avut loc în două ţări diferite: Coreea de Sud şi Japonia.

6. Cel mai în vârstă marcator al Cupei Mondiale a fost Roger Milla, care avea 42 de ani în 1994, când a marcat un gol pentru Camerun împotriva Rusiei.

7. Prima Cupă Mondială s-a jucat în 1930. Uruguay a fost atât gazda, cât şi câştigătoarea turneului în acel an.

8. Trofeul Cupei Mondiale a dispărut timp de 7 zile în 1966, când a fost furat chiar înainte de turneu.

9. Cupa Mondială din 2022 a fost prima Cupă Mondială de iarnă din emisfera nordică. Turneul a avut loc în noiembrie şi decembrie pentru a evita căldura intensă a verii din Qatar.

10. Meciul cu cel mai mare număr de goluri din istoria Cupei Mondiale a fost în 1954, când Austria a învins Elveţia cu 7-5.

11. Dintre toate ţările care au participat la Cupa Mondială, Indonezia a jucat cel mai mic număr de meciuri - doar unul în 1938.

12. Mexicul are cele mai multe înfrângeri la Cupa Mondială (28), deşi are şi 17 victorii şi 15 remize.

13. Cele mai multe goluri marcate vreodată de un jucător într-un meci al Cupei Mondiale sunt un număr impresionant de cinci, marcate de Oleg Salenko din Rusia.

14. Brazilia este singura ţară care a participat la toate cele 22 de Cupe Mondiale.

15. Potrivit informaţiilor, ţara câştigătoare a Cupei Mondiale va înregistra un baby boom la 9 luni după Cupa Mondială. De fapt, Hyundai a creat chiar şi o reclamă bazată pe acest fapt.

16. Lusail, oraşul care a găzduit finala Cupei Mondiale din 2022, este un oraş planificat de miliarde de dolari care nu exista înainte de 2006.

17. Qatar este cea mai mică ţară care a găzduit un turneu al Cupei Mondiale.

18. Cupa Mondială din 2022 a fost Cupa Mondială cu cele mai multe goluri marcate de până acum, cu un total de 172 de goluri marcate.

19. Pentru prima dată, în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din 2022 au fost reprezentate cinci continente diferite.

20. Cea mai mare prezenţă la un meci al Cupei Mondiale a fost cea de pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro pentru finala Cupei Mondiale din 1950: un total oficial de 173.850 de spectatori au urmărit victoria Uruguayului asupra Braziliei.

Editor : B.P.