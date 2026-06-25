Live TV

CM 2026. Africa de Sud, calificată în şaisprezecimi, după 1-0 cu Coreea de Sud. „Războinicii Taegeuk” așteaptă la loteria rezultatelor

Data publicării:
secventa din meciul africa de sud - coreea de sud
Coreea de Sud nu a reușit să înscrie și trebuie să aștepte rezultatele din celelalte grupe. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Așteptare cu emoții pentru Coreea

Selecţionata Africii de Sud s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Monterrey Stadium, în ultimul său meci din Grupa A a turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

„Bafana Bafana” s-a impus prin golul marcat de Thapelo Maseko (63) şi a trecut în premieră în istoria sa de faza grupelor la o Cupă Mondială.

Echipa antrenată de Hugo Broos a început catastrofal turneul final, 0-2 cu Mexicul şi doi jucători eliminaţi, dar a crescut în joc şi a smuls egalul cu Cehia, pentru a obţine victoria cu Coreea de Sud, scrie Agerpres.

„Războinicii Taegeuk” au început foarte bine meciul, din postura de favoriţi, dar Modiba a blocat mingea trimisă cu capul de Minjae Kim (2), la cornerul executat de Kangin Lee.

Kangin Lee a tras peste poartă din marginea careului (8).

Africanii au ameninţat poarta adversă prima oară prin Mofokeng (6), apoi Maseko (19) a fost blocat în careu asiaticilor, iar şutul lui Appollis (20) a fost prins de portar. Sud-africanii au avut o dublă ocazie în min. 30, când Mbatha a tras bine de la distanţă, portarul sud-coreean a respins, dar Makgopa a trimis tot în braţele lui Seunggyu Kim. Maaseko (39) a mai avut un şut, care a trecut peste poartă, însă.

Așteptare cu emoții pentru Coreea

Maseko a fost periculos şi după pauză (51), fiind blocat in extremis de Hanbeom Lee.

Coreea de Sud a ratat prin Oh (61), a cărui lovitură de cap a fost reţinută de Ronwen Williams.

Lovitura de teatru a fost dată de Maseko (63), care a şutat la colţul scurt printre picioarele lui Castrop şi a decis soarta meciului.

Asiaticii au avut posesia, dar nu au reuşit să desfacă apărarea compactă a africanilor, fiind neinspiraţi atât la construcţie, cât şi la finalizare. Practic, o singură fază merită menţionată, un şut al lui Seol (86) peste poartă.

„Bafana Bafana” va juca în şaisprezecimile cu Canada, duminică, la Los Angeles, în timp ce Coreea de Sud va trebui să aştepte să vadă dacă va fi una dintre cele opt echipe norocoase de pe locul al treilea.

Africa de Sud - Coreea de Sud 1-0 (0-0)

A marcat: Thapelo Maseko (63).

Monterrey, Monterrey Stadium: 51.243 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa A

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
3
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, către Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe Grindeanu. Ar fi o nouă...
profimedia-1112022296
5
Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade...
Surpriză de proporții: n-au primit nicio șansă, dar s-au calificat! Știm primul meci din șaisprezecimile Cupei Mondiale
Digi Sport
Surpriză de proporții: n-au primit nicio șansă, dar s-au calificat! Știm primul meci din șaisprezecimile Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1080167523
„Incidente şi evenimente de neimaginat, uimitoare”. Kim Jong-Un afirmă că ţara sa îşi va exercita poziţia de stat nuclear
Former South Korean Justice Minister Park Sung-jae
Un fost ministru al justiţiei din Coreea de Sud, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru rolul în criza legii marţiale
Papa Leon al XIV-lea
Preşedintele sud-coreean i-a cerut Papei Leon să viziteze Coreea de Nord. Ce răspuns a primit
2026 World Cup Football Mexico v South Korea Jun 18th
CM 2026. Mexicul a învins Coreea de Sud şi este prima echipă calificată în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale
U.S. President Trump Meets North Korean Leader Kim Jong-un During Landmark Summit In Singapore
Preşedintele sud-coreean îi cere lui Trump să-l ajute să facă pace cu Phenianul, „aşa cum a rezolvat conflictul din Orientul Mijlociu”
Recomandările redacţiei
Cutremur în Venezuela. Foto Profimedia
Două cutremure puternice, de magnitudine 7,2 și 7,5, au lovit...
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi...
caracas
„Am crezut că blocul se va prăbuși peste mine”. Mărturii din Caracas...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un...
Ultimele știri
Scriitorul Mircea Cărtărescu a fost primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea
După Franța, și Marea Britanie și Spania înregistrează recorduri istorice de temperatură. Canicula se extinde spre estul Europei
Rezultate LOTO - Joi, 25 iunie 2026: La 6/49 sunt în joc peste 6,64 milioane de euro. La Noroc, reportul trece de 1,39 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă și cum arată azi, la 40 de ani, Kendra, fosta iubită a lui Hugh Hefner: " Am trăit 20 de ani...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Fanatik.ro
Imposibilul aproape posibil: Denis Drăguș la FCSB! Gigi Becali i-a promis cel mai mare bonus de Champions...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Raport rușinos al Curții de Conturi! 35 de federaţii sportive naţionale au făcut cheltuieli neeligibile din...
Adevărul
Val de pensionări în școli? Profesorii cu experiență amenință că pleacă dacă legea salarizării nu se schimbă
Playtech
Creatura din mare care a stârnit controverse în Thassos. Ce este și ce trebuie să faci când o vezi la mal...
Digi FM
Prima măsură pe care ar putea-o lua Sorin Grindeanu dacă ajunge premier. A fost votat în unanimitate pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată": FIFA, cinci etape de suspendare după momentul "horror" de la Cupa Mondială!
Pro FM
Antonia, criticată dur după apariția într-o ținută îndrăzneață. Fanii au reacționat imediat: „Nu se vede...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gest spectaculos făcut de Adam Sandler pentru soția lui. Ce a apărut pe cer la aniversarea a 23 de ani de...
Adevarul
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în Gara Obor. Ce conțineau cele peste 1400 de cutii...
Newsweek
Pensionarii, din nou păcăliți? Pensiile se indexează cu sume mai mici decât prevede legea. Anunțul ce dă fiori
Digi FM
„Stresul termic”, un pericol pentru sănătate. Fenomenul s-a intensificat la nivel global în ultimii ani. Cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Orlando Bloom, surprins la Milano alături de iubita sa cu 21 de ani mai tânără. „Există o adevărată chimie...
UTV
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost imobilizat de polițiști și dus la Obregia