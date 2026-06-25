CM 2026. Africa de Sud, calificată în şaisprezecimi, după 1-0 cu Coreea de Sud. „Războinicii Taegeuk” așteaptă la loteria rezultatelor

Selecţionata Africii de Sud s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Monterrey Stadium, în ultimul său meci din Grupa A a turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

„Bafana Bafana” s-a impus prin golul marcat de Thapelo Maseko (63) şi a trecut în premieră în istoria sa de faza grupelor la o Cupă Mondială.

Echipa antrenată de Hugo Broos a început catastrofal turneul final, 0-2 cu Mexicul şi doi jucători eliminaţi, dar a crescut în joc şi a smuls egalul cu Cehia, pentru a obţine victoria cu Coreea de Sud, scrie Agerpres.

„Războinicii Taegeuk” au început foarte bine meciul, din postura de favoriţi, dar Modiba a blocat mingea trimisă cu capul de Minjae Kim (2), la cornerul executat de Kangin Lee.

Kangin Lee a tras peste poartă din marginea careului (8).

Africanii au ameninţat poarta adversă prima oară prin Mofokeng (6), apoi Maseko (19) a fost blocat în careu asiaticilor, iar şutul lui Appollis (20) a fost prins de portar. Sud-africanii au avut o dublă ocazie în min. 30, când Mbatha a tras bine de la distanţă, portarul sud-coreean a respins, dar Makgopa a trimis tot în braţele lui Seunggyu Kim. Maaseko (39) a mai avut un şut, care a trecut peste poartă, însă.

Așteptare cu emoții pentru Coreea

Maseko a fost periculos şi după pauză (51), fiind blocat in extremis de Hanbeom Lee.

Coreea de Sud a ratat prin Oh (61), a cărui lovitură de cap a fost reţinută de Ronwen Williams.

Lovitura de teatru a fost dată de Maseko (63), care a şutat la colţul scurt printre picioarele lui Castrop şi a decis soarta meciului.

Asiaticii au avut posesia, dar nu au reuşit să desfacă apărarea compactă a africanilor, fiind neinspiraţi atât la construcţie, cât şi la finalizare. Practic, o singură fază merită menţionată, un şut al lui Seol (86) peste poartă.

„Bafana Bafana” va juca în şaisprezecimile cu Canada, duminică, la Los Angeles, în timp ce Coreea de Sud va trebui să aştepte să vadă dacă va fi una dintre cele opt echipe norocoase de pe locul al treilea.

Africa de Sud - Coreea de Sud 1-0 (0-0)

A marcat: Thapelo Maseko (63).

Monterrey, Monterrey Stadium: 51.243 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa A

Editor : B.P.