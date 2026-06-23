CM 2026. Algeria a învins Iordania cu 2-1 și speră la șaisprezecimi

Selecționata Algeriei a învins formația Iordaniei cu scorul de 2-1 (0-1), loc luni seara, pe San Francisco Bay Area Stadium, într-un meci din Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Iordania a oferit momente bune de joc în prima repriză și a marcat prin Nizar Alrashdan (36), dar Algeria a dominat jocul și a reușit să întoarcă scorul în ultima parte a meciului, prin golurile marcate de Nadhir Benbouali (69) și Amine Gouiri (82).

Prima repriză a fost una pe contra, în care ambele echipe și-au creat ocazii, dar algerienii s-au dovedit a fi ineficienți, scrie Agerpres.

Alrashdan (1) a trimis din 10 metri pe lângă poartă, iar algerianul Gouiri (3) a replicat cu un șut în plasa laterală.

Altamari (12) a șutat din marginea careului, dar Luca Zidane a reținut.

Mahrez a reușit să rateze de două ori față în față cu portarul Abulaila (20, 33). Chaibi (21) a expediat un șut din marginea careului, blocat de defensiva iordaniană.

Olwan (23) a trimis și el un șut din marginea careului, dar Luca Zidane a fost la post.

În min. 36, Nizar Alrashdan a marcat cu un șut la colțul scurt, după un luft al lui Altamari.

Iordania pleacă, Algeria speră

Repriza secundă a aparținut în întregime ''fenecilor'', care au încheiat meciul cu o posesie net superioară (55%-30%, 15% in contest).

Maza (54, 60, 89) a avut două acțiuni periculoase, portarul Abulaila remarcându-se în primul și ultimul caz.

Benbouali a reluat periculos cu capul, dar Abulaila a reținut (63), după care atacantul campioanei Ungariei (Gyor) a izbutit egalarea (69), după un corner executat de Mahrez.

Chaibi (73) și Hajd Moussa (80) au avut și el șuturi bune, dar algerienii au marcat golul victoriei tot după un corner, prin Gouiri, care a împins mingea în poartă, după o centrare a lui Hadj Moussa.

Iordanienii, care sunt eliminați din competiție după acest eșec, au avut doar două situații notabile în partea secundă, un șut al lui Alrawabdeh (62), din afara careului, care s-a dus pe lângă vinclu, iar Almardi (72) a tras la colțul scurt, însă Zidane a prins în doi timpi.

Algeria, învinsă de Argentina cu 3-0, va juca ultimul său meci din grupă contra Austriei pe 28 iunie, având nevoie de cel puțin un egal pentru a merge mai departe.

Iordania, care venea după 1-3 cu Austria, va spun adio competiției în aceeași zi, urmând să înfrunte campioana mondială Argentina.

Iordania - Algeria 1-2 (1-0)

Au marcat: Nizar Alrashdan (36), respectiv Nadhir Benbouali (69), Amine Gouiri (82).

San Francisco, San Francisco Bay Area Stadium: 68.371 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa J

Editor : B.P.