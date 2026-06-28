CM 2026. Algeria şi Austria au remizat şi se califică în 16-imi

Reprezentativele Austriei şi Algeriei au remizat, scor 3-3, duminică dimineaţa, în grupa J de la Cupa Mondială, şi s-au calificat în 16-imile competiţiei.

Pentru Algeria au marcat Belghalli (45) şi Mahrez (60, 90+3), iar pentru Austria au înscris Arnautovic (28), Sabitzer (55) şi Kalajdžić (90+6).

Cu 4 puncte, Austria ocupă locul 2, după ce a învins Iordania, scor 3-1, şi a pierdut cu Argentina, scor 0-2.

Şi Algeria a acumulat 4 puncte şi merge în 16-imi, după ce a învins Iordania, scor 2-1, şi a pierdut cu Argentina, scor 0-3.

Editor : B.E.