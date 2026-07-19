CM 2026. Anglia a învins Franța în finala mică, un meci-spectacol cu zece goluri

Reprezentativa Angliei a învins, sâmbătă, la Miami, selecţionata Franţei, scor 6-4 (4-0), şi a ocupat locul 3 la Cupa Mondială de fotbal. Meciul a fost unul spectaculos, demn de cele două mari naţiuni fotbalistice europene.

În prima repriză, naţionala Franţei, cu schimbări faţă de meciurile precedente, a fost „groggy” în faţa jucătorilor lui Tuchel, care i-a lăsat pe bancă pe Bellingham şi Kane. Declan Rice a deschis scorul rapid, în minutul 3, iar apoi Konsa a mărit avantajul în minutul 18.

În minutul 37, Rashford şi Saka s-au distrat cu apărarea franceză şi ultimul a marcat pentru 3-0. Tot Saka a dus scorul la 4-0, după ce a marcat în minutul 45+1.

Însă după pauză, situaţia s-a schimbat, iar Franţa a reuşit să marcheze de trei ori, prin Mbappe de două ori şi Barcola.

Mbappe a ajuns la 10 goluri la actuala ediţie a CM şi la 22 în istoria participărilor sale.

Tuchel l-a introdus în teren pe Bellingham, iar jocul englezilor s-a mai schimbat, iar în minutul 87, englezii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Saka.

Dembele a readus speranţele francezilor pentru două minute, după ce a marcat în minutul 90+6, dar Bellingham a stabilit scorul final, în minutul 90+8.

După un meci spectaculos, Anglia s-a impus, scor 6-4, şi a obţinut medaliile de bronz.

FRANȚA: Maignan - Gusto (Kounde - 90+1), Konaté (Upamecano - 46), Lacroix, Theo Hernández (Digne - 46) - Zaïre-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (Dembele - 46), Doué (Barcola - 46)- Mbappé.

Selecţioner: Didier Deschamps

ANGLIA: Henderson - Quansah (James - 83), Konsa, Guehi (Chalobah - 90+3), Spence - Rice, Eze (Bellingham - 79) - Saka, Rogers, Rashford (Watkins - 46) - Toney (Anderson - 79).

Selecţioner: Thomas Tuchel.

A fost ultimul meci al selecţionerului Didier Deschamps la naţionala Franţei.

Franţa a fost la a patra sa participare în finala pentru medalia de bronz, după ce a câştigat medalia în 1958 împotriva Germaniei de Vest şi în 1986 împotriva Belgiei, în timp ce în 1982 a pierdut în faţa Poloniei.

Anglia a jucat pentru medalia de bronz pentru a treia oară, după ce a pierdut anterior în faţa Italiei în 1990 şi a Belgiei în 2018.

Recordul lui Pele a fost doborât de francezul Olise

După ce englezii au condus la pauză cu un neverosimil 4-0, francezii și-au revenit spectaculos în actul secund și au marcat trei goluri până în minutul 66, scrie Digi Sport.

La două dintre aceste reușite ale „Cocoșilor Galici” a contribuit cu pase decisive super-starul Michael Olise (24 de ani). Odată cu aceste assist-uri, francezul a intrat definitiv în istoria Cupei Mondiale.

Michael Olise a devenit jucătorul cu cele mai multe assist-uri într-o singură ediție de Cupă Mondială: 7

În meciul Franța - Anglia, Michael Olise a devenit fotbalistul care a oferit cele mai multe pase decisive pe durata unui singur turneu final de Cupă Mondială din istorie: 7.

Super-starul Franței a reușit să doboare recordul deținut până duminică (19 iulie) de marele atacant brazilian Pele (care avea 6).

Michael Olise a reușit cele șapte pase decisive de la Cupa Mondială în următoarele partide:

unul în victoria 3-1 cu Senegal

două în succesul 3-0 cu Irak

două în triumful 3-0 cu Suedia

două în eșecul 3-4 cu Anglia

Michael Olise a fost titularizat de selecționerul Didier Deschamps în toate meciurile Franței de la Cupa Mondială 2026 și a avut prestații de excepție.

150 de milioane de euro este cota de piață a lui Olise, potrivit Transfermarkt

7 goluri în 25 de selecții sunt cifrele lui Olise la naționala Franței

Didier Deschamps: „Este vina mea, pentru că probabil nu am făcut ceea ce era necesar în prima repriză”

Didier Deschamps a spus că se consideră principalul vinovat pentru acest eșec, în special pentru modul în care a pregătit prima repriză a duelului, în care francezii au fost de nerecunoscut și au fost conduși cu 0-4 pe tabelă, informează.

Antrenorul „Cocoșilor Galici” s-a declarat dezamăgit că, deși a avut sub comanda sa o echipă plină de staruri, nu a reușit să câștige nici măcar medalia de bronz la Cupa Mondială 2026.

„Este o înfrângere, dar eram conduși cu 4-0. Am avut o primă repriză dezastruoasă. Am reacționat bine, făcând ceea ce știm să facem. Am avut două ocazii să egalăm la 4-4, dar am presat puțin mai mult în atac. Asta știm să facem, dar nu am făcut-o.

Este vina mea, pentru că probabil nu am făcut ceea ce era necesar în prima repriză. Rămâne totuși o senzație plăcută, chiar dacă înfrângerea doare. Ar fi fost mai bine să terminăm pe locul trei. Am pornit cu ambiții mari. Am reușit să facem destule lucruri pozitive.

Am ratat meciul împotriva Spaniei. Ei au reușit să joace bine împotriva noastră. Nu e totul rău. Avem o echipă care practică un fotbal de calitate. Am avut resursele necesare pentru a obține rezultate. La nivel personal, a fost o aventură extraordinară. Opt săptămâni, a fost minunat.

Dezamăgirea este prezentă pe plan sportiv. Am avut ocazia să oferim emoții pentru zeci de milioane de francezi. Este Cupa Mondială, nu există nimic mai frumos. Nu există nimic mai frumos decât să porți tricoul echipei naționale a Franței”, a spus Deschamps, citat de RMC Sport.

Întâlniri anterioare la Cupa Mondială

Până la acest meci, Anglia şi Franţa s-au întâlnit de 32 de ori, dintre care de trei ori la Cupa Mondială. Anglia a câştigat un meci din faza grupelor în 1966 cu 2-0, graţie unei duble a lui Roger Hunt. A câştigat din nou în prima fază a grupelor din 1982, impunându-se cu 3-1 datorită celor două goluri marcate de Bryan Robson şi unuia marcat de Paul Mariner. Ultima lor întâlnire a avut loc în sferturile de finală ale turneului din 2022 din Qatar, când Franţa s-a impus cu 2-1, Aurelien Tchouameni şi Oliver Giroud marcând înainte şi după un penalty transformat de Kane, care a ratat apoi ţinta la o lovitură de la 11 metri ulterioară.

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Editor : Liviu Cojan