CM 2026: Anglia a învins Panama şi s-a calificat în 16-imi de pe primul loc din grupa L

Reprezentativa Angliei a învins Panama, scor 2-0, şi s-a calificat în 16-imi la Cupa Mondială de pe primul loc din grupa L.

Golurile au fost marcate de Bellingham (62) şi Kane (67).

Cu 7 puncte, Anglia a câştigat grupa L, după ce a învins Croaţia, scor 4-2, şi a remizat cu Ghana, scor 0-0, notează News.ro.

Fără niciun punct, Panama a părăsit Cupa Mondială.

Editor : B.E.