CM 2026: Anglia a învins Panama şi s-a calificat în 16-imi de pe primul loc din grupa L Data publicării: 28.06.2026 08:37 Jude Bellingham (Anglia). Foto: Profimedia Images Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Reprezentativa Angliei a învins Panama, scor 2-0, şi s-a calificat în 16-imi la Cupa Mondială de pe primul loc din grupa L. Golurile au fost marcate de Bellingham (62) şi Kane (67).Cu 7 puncte, Anglia a câştigat grupa L, după ce a învins Croaţia, scor 4-2, şi a remizat cu Ghana, scor 0-0, notează News.ro.Fără niciun punct, Panama a părăsit Cupa Mondială. Editor : B.E. Etichete: anglia panama cupa mondiala campionatul mondial de fotbal cm 2026 Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele... 3 Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale... 4 Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni... 5 Un important membru AUR susține că Simion ar fi negociat cu PSD funcții în guvernul...