CM 2026. Anglia s-a calificat cu emoţii în optimi. Naționala statului RD Congo, aproape de surpriză

Reprezentativa Angliei s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Mondiale, trecând în 16-imi de RD Congo, scor 2-1. La meciul disputat la Atlanta, pe Mercedes-Benz Stadium, congolezii au condus cu 1-0 aproape 70 de minute.

RD Congo a deschis scorul în minutul 7, prin Cipenga.

Pentru Anglia a egalat târziu, în minutul 75, Harry Kane. Acelaşi Kane a stabilit scorul final în minutul 86.

Harry Kane a calificat-o pe Anglia în optimile de finală și a scris istorie

Harry Kane (32 de ani) a marcat ambele goluri ale Angliei în meciul cu DR Congo, scor 2-1, din 16-imile Cupei Mondiale 2026, scrie Digi Sport.

Kane l-a depășit pe Pele în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale

Odată cu primul gol în poarta lui DR Congo, Harry Kane l-a egalat pe Pele, 12 goluri, în topul celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale. Totuși, atacantul englez a urcat și mai mult în clasament.

Pentru că a reușit o „dublă”, englezul l-a egalat pe fostul internațional francez Just Fontaine, cu 13 goluri în 6 meciuri.

Cel mai bun marcator din istoria competiției rămâne Lionel Messi, cu 19 goluri, la distanță de o singură reușită de Kylian Mbappe. Astfel, este foarte probabil să se producă mari schimbări în acest top la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

Presa din Anglia, fără dubii după ce Anglia a evitat rușinea cu RD Congo

Presa din Anglia a reacționat, după ce echipa lor națională s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, scor 2-1 cu DR Congo, scrie Digi Sport.

Presa engleză l-a evidențiat pe Harry Kane, marcatorul celor două goluri.

„O mare ușurare pentru fanii Angliei de pretutindeni. Harry Kane este din nou omul decisiv”, au reacționat scurt cei de la BBC.

„Anglia și-a asigurat un loc în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după victoria cu 2-1 împotriva Republicii Congo, disputată la Atlanta.

Un gol timpuriu marcat de Brian Cipenga din Congo a fost suficient pentru a separa echipele la pauză, dar Harry Kane a răspuns rugăminților fanilor Angliei cu două goluri spre finalul meciului, salvând echipa lui Thomas Tuchel”, au notat și cei de la Mirror.

ANGLIA: Pickford – Spence (Eze ’70), Konsa, Guehi, O'Reilley - E. Anderson, Rice (Stones ’90) – Madueke (Saka ’61), Bellignham, Rashford (Gordon ’61) – Kane.

Selecţioner: Thomas Tuchel

RD CONGO: Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (J. Kayembe ’89) – Mukau (E. Kayembe ’76), Moutoussamy (Mayele ‘89), Sadiki – Mbuku (Elia ’64), Wissa, Cipenga (Bongonda ’76).

Selecţioner: Sebastien Desabre

Cartonaşe galbene: Bellingham ’19 / Sadiki ‘28

Meciul a fost arbitrat de iordanianul Adham Makhadmeh.

În optimile de finală, Anglia va înfrunta una dintre gazdele turneului final, Mexic, în data de 5 iulie, la Ciudad de Mexico.

Până acum se ştiu patru optimi de finală: Paraguay – Franţa (Philadelphia, 4 iulie), Canada – Maroc (Houstoon, 4 iulie), Brazilia – Norvegia (East Rutherford, 5 iulie) şi Mexic – Anglia (5 iulie, Ciudad de Mexico).

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Editor : Liviu Cojan