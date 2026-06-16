CM 2026: Arabia Saudită, egal cu Uruguay, în grupa H a Cupei Mondiale

Reprezentativa Arabiei Saudite a reuşit să producă o surpriză la Cupa Mondială, după ce a remizat cu Uruguay, scor 1-1, marţi dimineaţă, la Miami, în grupa H.

Arabia Saudită a deschis scorul în minutul 41, prin Al-Amri, în timp ce pentru Uruguay a înscris Maxi Araujo, în minutul 80.

Portarul uruguayan, Fernando Muslera, care împlinelte 40 de ani, se află la a cincea Cupă Mondială. El a fost deja titular în 2010, 2014 şi 2018, iar pe banca de rezerve în 2022 pentru La Celeste, scrie News.ro.

Uruguay: Muslera - Varela, Viña (Sanabria - 46), Cáceres, Olivera - Fede Valverde, Ugarte (De la Cruz - 72), Bentancur, Maxi Araújo (Rodriguez - 81) - Darwin Núñez (Cannobio - 46), Fede Viñas (Aguirre - 90).Selecţioner: Marcelo Bielsa

Arabia Saudită: Al-Owais - Abdulhamid (Lajami - 90+2), Al-Tambakti, Al-Harbi (Al-Hamdan - 90+2), Al-Amri, Al-Shamat (Boushal - 81)- Kanno, Al-Khaibari, Al-Juwayr (N. Al-Dawsari - 63) - S.Al-Dawsari - Al-Brikan (Alhajji - 90+3). Selecţioner: Georgios Donis

Meciul a fost arbitrat de italianul Maurizio Mariani.

În clasament, toate cele patru echipe au câte un punct: Arabia Saudită, Uruguay, Capul Verde şi Spania.

În etapa a doua a grupei H, Spania joacă în compania Arabiei Saudite, iar Uruguay va evolua cu Capul Verde.

Editor : B.E.