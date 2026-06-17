CM 2026: Argentina a învins Algeria: Messi a reușit un hattrick și a devenit primul jucător prezent la șase ediții ale Cupei Mondiale

Campioana mondială en-titre Argentina a reuşit o victorie de senzaţie, miercuri dimineaţă, la Kansas City, scor 3-0, cu Algeria, în grupa J de la Cupa Mondială. Lionel Messi, căpitanul Argentinei, a reuşit un hattrick şi a stabilit mai multe recorduri.

Lionel Messi a marcat în minutele 17, 60 şi 76.

La meciul 200 pentru Argentina, Lionel Messi a devenit primul jucător care evoluează la şase ediţii ale Cupei Mondiale, notează News.ro.

El a reuşit să ajungă la 16 goluri la CM, egalând recordul lui Miroslav Klose.

La aproape 39 de ani, el a devenit cel mai în vârstă jucător care reuşeşte să înscrie de trei ori într-un meci la CM.

Argentina: Martinez - Montiel (Molina - 46), Romero (Otamendi - 80), Martínez (Alvarez - 55), Medina - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Messi (Paz - 80), Lautaro Martinez, Almada (Gonzalez - 55). Selecţioner: Lionel Scaloni

Algeria: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri - Boudaoui (Aouar - 64), Bentaleb (Boulbina - 81), Maza (Zerouki - 82) - Hadj Moussa (Mahrez - 64), Gouiri (Amoura - 64), Chaïbi. Selecţioner: Vladimir Petkovic

Meciul a fost arbitrat de polonezul Szymon Marciniak.

În Grupa J se mai joacă, de la ora 07.00, meciul Austria - Iordania.

În etapa a doua au loc meciurile Argentina - Austria şi Iordania - Algeria.

Editor : B.E.