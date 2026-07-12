CM 2026. Argentina a învins Elveția cu 3-1 după prelungiri și s-a calificat în semifinale

Echipa națională de fotbal a Argentinei s-a calificat cu emoţii în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, printr-o victorie în faţa Elveţiei, cu 3-1 (1-0, 1-1).

Rezultatul a venit după prelungiri.

Meciul s-a desfășurat sâmbătă, pe Kansas City Stadium, în ultimul sfert de finală al turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Campioana mondială a câştigat un meci dificil, primul în care Lionel Messi a fost mai puţin inspirat, prin golurile marcate de Alexis Mac Allister (10), Julian Alvarez (112) şi Lautaro Martinez (120+1). Elveţienii au trimis meciul în prelungiri prin reuşita lui Dan Ndoye (67), dar nu au rezistat în cele din urmă, jucând 50 de minute în zece oameni, relatează Agerpres.

În semifinale, Argentina va înfrunta Anglia, pe 15 iulie, la Atlanta.

Echipa Albiceleste a avut prima ocazie, un şut al lui Mac Allister (9), de la 16 m, blocat de Freuler. Au urmat două cornere pentru sud-americani, iar la al doilea Messi l-a găsit pe Mac Allister, care a marcat cu capul din 6 m (10).

Elveţia a preluat controlul jocului şi a avut două ocazii bune de egalare, prin Sow (20), cu un şut de la 22 de metri, apărat de Dibu Martinez, care apoi l-a blocat pe Embolo (32) in extremis.

Sud-americanii au început bine repriza secundă şi a avut ocazii prin Molina (50), un şut pe lângă poartă din marginea careului, şi Alvarez (52), un şut din marginea careului, blocat de Zakaria.

Nati a fost tot mai ameninţătoare, dar Martinez s-a evidenţiat la loviturile de cap ale lui Embolo (60) şi Ndoye (65), iar apoi a apărat şi şutul lui Xhaka (66).

În min. 67, Ndoye a reuşit o combinaţie cu Rodriguez şi a egalat cu un şut pe sub Martinez.

O premieră s-a produs în min. 72 al partidei: Paredes a primit cartonaş galben pentru un presupus fault asupra lui Embolo, la o fază în zona neutră, în marginea terenului, dar arbitrul a fost sesizat din camera VAR pentru ''identitate greşită''. După ce a urmărit reluările video, arbitrul portughez i-a anulat cartonaşul galben acordat argentinianului şi i l-a arătat atacantului elveţian pentru simulare, iar acest fiind al doilea Embolo a fost eliminat.

Jocul a curs apoi într-o singură direcţie, către poarta lui Kobel, dar Argentina, cu un joc lent şi cu un Messi anihilat în mare parte, nu a reuşit să facă diferenţa până la expirarea timpului regulamentar.

Mac Allister (89) a reluat cu capul pe lângă poartă din 6 metri, la centrarea lui Gonzalez. Messi (90+2) a tras cu dreptul de la 18 metri, puţin pe lângă poartă, iar Kobel a salvat golul la foarfeca laterală a lui Lisandro Martinez (90+9),

În prelungiri, Almada a ieşit la rampă la scurt timp după introducerea pe teren, cu un şut apărat de Kobel (93) şi cu o minge care a şters bara (95).

Kobel a fost providenţial şi la şutul lui Messi (112), de la 18 metri. Doar câteva secunde mai târziu, Alvarez a primit o pasă de la Gonzalez şi l-a învins pe bravul portar elveţian cu un şut la vinclu de la 20 de metri.

Elveţia s-a aruncat în atac încercând să restabilească egalitatea, dar a fost aproape de a fi sancţionată de Messi pe contraatac, însă şutul decarului argentinian a fost blocat salvator de Xhaka (119).

Argentina a dat lovitura de graţie în min. 1201+1, pe un contraatac purtat de Almada, care a împins mingea şi Kobel a respins, însă Lautaro Martinez a urmărit atent şi a trimis în poartă.

A fost pentru a 13-a oară când Argentina a a jucat prelungiri la Cupa Mondială, un record.

Cele două echipe s-au mai întâlnit la Cupa Mondială în 2014, la Sao Paulo, iar Argentina s-a impus cu 1-0, după prelungiri, după un gol marcat de Angel Di Maria (118), din pasa lui Messi. La CM 1966, Argentina s-a impus cu 2-0 în grupă.

Argentina - Elveţia 3-1 (1-0, 1-1), după prelungiri

Au marcat: Alexis Mac Allister (10), Julian Alvarez (112), Lautaro Martinez (120+1), respectiv Dan Ndoye (67).

Kansas City, Kansas City Stadium: 69.045 spectatori

Cupa Mondială 2026 - sfert de finală

Au evoluat echipele:

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina (4. Gonzalo Montiel, 85), 13. Cristian Romero (19. Nicolas Otamendi, 106), 6. Lisandro Martinez, 3. Nicolas Tagliafico (15. Nicolas Gonzalez, 78) - 5. Leandro Paredes (21. Jose Manuel Lopez, 110) - 7. Rodrigo De Paul (22. Lautaro Martinez, 85), 24. Enzo Fernandez (16. Thiago Almada, 91), 20. Alexis Mac Allister - 10. Lionel Messi (căpitan), 9. Julian Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni.

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 2. Marcos Senesi, 25. Facundo Medina, 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolas Paz.

Elveţia: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria (14. Ardon Jashari, 96), 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez (18. Eray Comert, 90+5) - 8. Remo Freuler (17. Ruben Vargas, 115), 10. Granit Xhaka (căpitan) - 15. Djibril Sow (3. Silvan Widmer, 86), 22. Fabian Rieder (23. Zeki Amdouni, 86), 11. Dan Ndoye (2. Miro Muheim, 86) - 7. Breel Embolo. Selecţioner: Murat Yakin.

Rezerve neutilizate: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 24. Aurele Amenda, 25. Luca Jaquez, 20. Michel Aebischer, 16. Christian Fassnacht, 19. Noah Okafor, 26. Cedric Itten.

Arbitru: Joao Pedro da Silva Pinheiro; arbitri asistenţi: Bruno Miguel Alves de Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (toţi din Portugalia); al patrulea oficial: Drew Fischer (Canada); arbitru asistent de rezervă: Michael Barwegen (Canada)

Arbitru video: Guillermo Pacheco (Mexic); arbitri asistenţi video: Juan Lara (Chile), Marco Di Bello (Italia); arbitru video de rezervă: Bram van Driessche (Belgia); arbitru asistent video de rezervă: Willy Delajod (Franţa)

Cartonaşe galbene: Embolo (44, 72), Almada (97), Lautaro Martinez (98), Lopez (114).

Cartonaş roşu: Embolo (72).

Editor : M.B.