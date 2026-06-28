CM 2026: Argentina a învins Iordania, într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs, în care Messi a mai dat un gol

Reprezentativa Argentinei a învins naţionala Iordaniei, scor 3-1, duminică dimineaţă, în ultima etapă a grupei J de la Cupa Mondială. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.

Pentru Argentina au marcat Lo Celso (19), Lautaro Martinez (31-penalti) şi Lionel Messi (80).

Messi a marcat în şapte meciuri consecutive la Cupa Mondială.

Pentru Iordania a înscris Tamari (55).

Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, ajutat la cele două linii de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, notează News.ro.

Argentina încheie grupa J pe primul loc, cu 9 puncte, după ce a mai învins Austria, scor 2-0, şi Algeria, scor 3-0.

Iordania termină grupa pe ultimul loc, fără niciun punct, după ce a fost învinsă şi de Algeria, scor 2-1, şi de Austria, scor 3-1.

Editor : B.E.