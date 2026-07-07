CM 2026. Argentina evită o eliminare rușinoasă și se califică în sferturi învingând Egiptul. În minutul 79 era condusă cu 2-0

Selecţionata Argentinei, campioana mondială en titre, a reuşit o calificare incredibilă în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Egiptului cu scorul de 3-2 (0-1), marţi, pe Atlanta Stadium, într-un meci din optimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada, deşi în minutul 79 era condusă cu 2-0.

Meci de povestit nepoţilor la Atlanta. Remontada lui Messi duce Argentina în sferturi

A fost un meci de povestit nepoţilor la Atlanta, între campioana mondială şi Egipt. Africanii au reuşit să deschidă scorul după un sfert de oră de tatonare. Attia a centrat şi Yasser Ibrahim a înscris cu o lovitură de cap.

Patru minute mai târziu argentinienii au primit un penalti, după un fault al lui Hassan asupra lui Julian Alvarez, iar Lionel Messi a executat, în minutul 21. Goalkeeperul egiptenilor, Shobeir, a apărat însă şutul slab al argentinianului, care a ratat al doilea penalti la această ediţie de Mondial.

Decarul echipei lui Scaloni a căutat revanşa, însă a trimis în bară lovitura liberă din minutul 31, apoi Shobeir a scos incredibil la Julian Alvarez, în minutul 39 şi Egipt a a intrat cu avantaj minim la pauză.

În repriza secundă africanii au avut un gol anulat, la Ziko, în minutul 59, pentru un fault în cosntrucţia fazei, dar acelaşi Ziko a lovit în minutul 68, pe contraatac şi soarta meciului părea deja scrisă.

A urmat însă forcingul lui Messi. Centrare impecabilă pentru lovitura de cap a lui Romero, în minutul 79, apoi gol egalizator, din careu, în minutul 83, şi Argentina a egalat incredibil.

Nebunia de la Atlanta avea să continue, scrie Digi Sport Enzo Fernandez a făcut 3-2 după un contraatac al Argentinei coordonat de Lautaro Martinez.

Lionel Messi este golgeterul Cupei Mondiale, cu 8 goluri, ajungând la 21 de reuşite în meciurile disputate la turneele finale.

Verdictul experților la faza din Argentina - Egipt despre care vorbește toată lumea

Egiptenii au deschis scorul la Atlanta prin Ibrahim (15), iar Messi a avut șansa de a restabili egalitatea, dar a ratat un penalty (21). Ziko (67) a dublat avantajul „Faraonilor”, iar reprezentativa africană se afla la mai puțin de jumătate de oră de o calificare istorică.

Golul Egiptului, anulat corect! Argentina s-a calificat dramatic în sferturile Cupei Mondiale 2026

Cea mai controversată fază a meciului s-a petrecut în minutul 58, la 1-0 în favoarea Egiptului, când Ziko a marcat. Centralul francez Letexier a fost sesizat din camera VAR și a anulat reușita, după ce a revăzut faza, pentru un fault al lui Attia asupra lui Lisandro Martinez, în preajma celuilalt careu, scrie Digi Sport.

Decizia arbitrului a împărțit internetul în două: unii au considerat că faultul a fost evident, în timp ce alții au transmis că, având în vedere că a trecut mult timp de la ”infracțiune”, VAR-ul nu mai trebuia să intervină.

Egiptenii au protestat vehement, iar experții în arbitraj de la Archivo VAR au dat verdictul: intervenția VAR și decizia de a nu valida golul au fost corecte.

„Attia calcă pe piciorul de sprijin al lui Lisandro, împiedicându-l să continue acțiunea. Este fault. Intervenția VAR-ului este corectă, deoarece golul a venit în același APP (n.r. fază)”, a notat sursa menționată anterior.

ARGENTINA: E. Martinez – Molina (Montiel 73), Lisandro Martinez, Romero (Otamendi 90+5), Tagliafico (N. Gonzalez 66) – Paredes – De Paul (Lautaro Martinez 66), Mac Allister, Enzo Fernandez – Julian Alvarez (Medina 90+5), Messi.

Selecționer: Lionel Scaloni

EGIPT: Shobeir – Hany, Y. Ibrahim, Rabia, Hafez – Ashour (Fathy 46), Attia, Lasheen (Zizo 90+6), H. Hassan (Trezeguet 73) - Salah, Ziko (Marmoush 80).

Selecționer: Hossam Hassan

Cartonaşe galbene: - / Ziko 61, Fathy 90+5, Shobeir 90+5, Attia 90+8

Arbitru: Francois Letexier (Franţa)

În sferturi, Argentina va evolua cu învingătoarea partdei dintre Elveţia şi Columbia.

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Editor : Liviu Cojan