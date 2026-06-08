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CM 2026. Atacantul irakian Aymen Hussein, care participă la Campionatul Mondial, interogat aproape șapte ore pe aeroportul din Chicago

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Aymen Hussein
Aymen Hussein. Foto: Profimedia

Atacantul irakian Aymen Hussein, participant la Campionatul Mondial, a fost reținut și interogat timp de aproape șapte ore pe aeroportul O’Hare din Chicago, după ce a sosit cu lotul sâmbătă dimineața, a declarat un oficial sportiv irakian citat de The Guardian.

Hussein a primit în cele din urmă permisiunea de intrare, dar fotograful echipei nu a fost lăsat să intre în Statele Unite, a spus oficialul care lucrează pentru Comitetul Olimpic Irakian, dar are legături strânse cu echipa.

Fanii au ieșit în primele ore ale dimineții pentru a saluta lotul Irakului la aeroport, purtând steaguri și rugându-i pe jucători să pozeze pentru fotografii, arată o înregistrare video de pe rețelele de socializare.

Telefonul lui Hussein a fost verificat după sosirea sa în SUA, a declarat oficialul irakian.

„Fotograful echipei naționale, Talal Salah, a fost reținut mai mult de 10 ore, a fost supus unor verificări şi, în cele din urmă, i s-a refuzat intrarea în Statele Unite”, a adăugat oficialul.

Irakul revine la Cupa Mondială pentru prima dată de la debutul său, acum 40 de ani.

Hussein, în vârstă de 30 de ani, conduce o linie de atac puternică, din care fac parte și Ali Al-Hamadi de la Ipswich Town și tinerii talentați Ali Jassim și Youssef Amyn.

Irakul întâlnește Franța, Senegalul și Norvegia în Grupa I.

Turneul, găzduit în comun de SUA, Canada și Mexic, va începe joi.

Editor : M.C

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