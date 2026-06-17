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CM 2026: Austria câștigă meciul său de debut la această ediție a Cupei Mondiale, în fața Iordaniei

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Nizar Alrashdan (21 de ani) din Iordania se luptă pentru minge cu Carney Chukwuemeka (17 ani) din Austria în timpul meciului de fotbal din Grupa J a Cupei Mondiale dintre Austria și Iordania, disputat marți, 16 iunie 2026, la Santa Clara, California, în apropiere de San Francisco. Foto: Profimedia
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Echipa naţională a Austriei a învins miercuri dimineaţa, scor 3-1, echipa naţională a Iordaniei, în grupa J a Cupei Mondiale.

Portarul austriac Alexander Schlager a intervenit în minutul 17, la şutul lui Fakhoury, dar elevii lui Rangnick au fost cei care au deschis scorul, în minutul 20, prin Romano Schmid. Olwan l-a pus la încercare pe Schlager în minutul 34, dar portarul lui Salzburg a respins şutul iordanianului, iar în al doilea minut al prelungirilor reprizei Al Tamari a trimis pe lângă poarta europenilor, notează News.ro.

Iordania a reuşit să egaleze în minutul 50, cu golul lui Olwan, mingea lovind mai întâi bara, apoi austriecii au reuşit să înscrie prin veteranul Arnautovic, însă după o verificare VAR care a durat câteva minute bune, arbitrul din Mauritania a anulat golul, pentru un henţ al lui Posch.

Austria a trecut totuşi în avantaj în minutul 77, când Yazan Al Arab a trimis în propria poartă, al cincilea autogol al turneului final.

În minutul 90+8 Obaid a comis un henţ în careu, la centrarea lui Arnautovic şi arbitrul a dictat penalti pentru europeni. Tot Arnautovic a transformat şi a marcat al 48-lea gol pentru naţionala ţării sale.

Austria s-a impus cu 3-1 în faţa Iordaniei, trecând pe locul secund în grupa J. În celălalt meci al grupei, Argentina a dispus cu 3-0 de Algeria.

AUSTRIA: A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba (Danso 59), Mwene (Wanner 59) – X. Schlager (Chukwuemeka 59), Seiwald, Schmid (Wimmer 83), Laimer – Kalajdzic (Arnautovic 46). SELECŢIONER: Ralf Rangnick

IORDANIA: Abulaila – Nasib (Al Rousan 81), Al Arab, Abualnadi (Obaid 72), Haddad (Al Mardi 81) - Al Rawabdeh, Abutaha, Al Rashdan, Al Rawadeh – Olwan, Al Tamari (Al Daoud 88), Fakhoury (Al Azaizeh 88). SELECŢIONER: Jamal Sellami

Cartonaşe galbene: Sabitzer 77

Arbitru: Dahane Beida (Mauritania)

În etapa a doua au loc meciurile Argentina - Austria şi Iordania - Algeria.

Editor : B.E.

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