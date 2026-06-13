Startul Cupei Mondiale 2026 nu a fost lipsit de incidente! Nu mai puțin de 19 persoane au fost arestate și 11 polițiști au fost răniți, după meciul de deschidere Mexic - Africa de Sud 2-0

Autoritățile mexicane au mobilizat un dispozitiv impresionant de securitate pentru primul meci al turneului final.

Secretariatul pentru Securitate Cetățenească (SSC) a precizat că în jurul stadionului Estadio Ciudad de Mexico, cunoscut în trecut drept Azteca, au fost desfășurați numeroși polițiști și voluntari pentru a asigura desfășurarea în condiții normale a evenimentului.

Chiar înaintea partidei, patru persoane, doi bărbați și două femei, au fost arestate după ce au fost descoperite cu permise de acces false.

Acesta a fost doar începutul unei zile tensionate pentru forțele de ordine.

Situația s-a complicat în momentul în care mai multe grupuri de protestatari s-au adunat în apropierea arenei. Potrivit autorităților, un grup de persoane mascate a început să arunce cu pietre, artificii și alte obiecte către forțele de ordine.

În urma violențelor, opt persoane au fost reținute și conduse la secție. Alte patru persoane au ajuns în fața unui judecător, fiind acuzate de distrugerea unor bunuri publice.

Confruntările au avut consecințe serioase și pentru forțele de ordine. Nu mai puțin de 11 polițiști au fost răniți în timpul intervențiilor, iar șase dintre aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, după ce au suferit diverse contuzii.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre starea agenților, însă au confirmat că aceștia au fost afectați direct de obiectele aruncate de protestatari.

Incidentele nu s-au limitat doar la zona stadionului. În celebra piață Zocalo, unde a fost organizat Fan Fest-ul dedicat Cupei Mondiale și unde au fost mobilizați aproximativ 11.000 de agenți de securitate, poliția a mai operat trei arestări.

Totodată, oamenii legii au recuperat 36 de telefoane mobile care fuseseră furate de la suporteri în timpul festivităților.

Autoritățile anunță măsuri suplimentare de securitate în Mexic, pe durata Cupei Mondiale

După evenimentele petrecute la debutul turneului, oficialii mexicani au transmis că vor continua să implementeze măsuri speciale de securitate la toate partidele care se vor disputa pe Estadio Ciudad de Mexico.

Deschiderea Cupei Mondiale, organizată în premieră de trei țări, Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada, a fost marcată și de mai multe manifestații ale unor grupuri de profesori și ale familiilor persoanelor dispărute, care au protestat în afara perimetrului de securitate din jurul stadionului.

Astfel, deși spectacolul fotbalistic a început pe teren, prima zi a Mondialului a fost umbrită de incidentele care au transformat sărbătoarea fotbalului într-o adevărată provocare pentru autoritățile mexicane.

Editor : Sebastian Eduard