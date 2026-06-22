CM 2026. Belgia a controlat jocul cu Iranul dar nu a reușit mai mult de o remiză

Echipa naţională a Belgiei a terminat la egalitate duminică seara, scor 0-0, cu echipa naţională a Iranului, în grupa G a Cupei Mondiale.

Belgienii au controlat categoric meciul de la Los Angeles, cu Iran, având, până la eliminare, o posesie de 77 la sută, plus 17 şuturi la poarta asiaticilor.

Însă dominarea „dracilor roşii” a fost una stearpă, dovedită şi de lipsa ocaziilor mari în prima parte a meciului. De Bruyne a şutat pe lângă poartă, în minutul 7, iar Tielemans i-a urmat exemplul în minutul 22.

Iranienii au trimis mingea în plasă în minutul 24, prin Taremi, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Salemaekers a şutat şi el pe lângă poartă, în minutul 51, pentru ca portarul begian Courtois să scoată şutul puternic al lui Taremi, din minutul 53.

La cealaltă poartă, goalkeeperul Beiranvand a intervenit extraordinar la şutul lui De Cuyper, în minutul 59.

Belgienii au rămas în zece din minutul 66, când fundaşul de 23 de ani al lui Lille, Ngoy, a greşit flagrant şi l-a faultat pe Taremi din postura de ultim apărător, fiind eliminat.

Portarul Beinravand a mai intervenit excelent în minutul 86, la şutul din careu al lui De Cuyper, şi Belgia – Iran s-a încheiat 0-0, al treilea meci egal din tot atâtea înfruntări consumate în grupa G.

BELGIA: Courtois – Meunier (Castagne 58), Mechele, Ngoy, De Cuyper – Raskin (Vanaken 58), Tielemans – Saelemaekers (Lukebakio 58), De Bruyne (M. Fernandez Pardo 87), Trossard – Lukaku (Theate 73).

Selecționer: Rudi Garcia

IRAN: Beiranvand – Hardani (Jahanbakhsh 46), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (Torabi 66) – Rezaeian, Ghoddos (Moghanlou 78), Ezatolahi (Hosseinzadeh 85), Mohebi (Mohammadi 66) – Taremi.

Selecționer: Amir Ghalenoei

Cartonaşe galbene: Lukaku 3 / Ezatolahi 33

Cartonaş roşu: Nathan Ngoy (Belgia) min. 66

Arbitru: Dario Herrera (Argentina)

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Editor : Liviu Cojan