CM 2026. Belgia contestă eligibilitatea lui Folarin Balogun pentru meciul de la Cupa Mondială împotriva SUA

Belgia contestă eligibilitatea atacantului american Folarin Balogun pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale de marți dimineață, după ce Federația Regală Belgiană de Fotbal a declarat că FIFA a tratat scrisoarea prin care solicita o copie a deciziei ca pe un recurs inadmisibil, scrie Reuters.

FIFA a suspendat suspendarea lui Balogun pentru cartonașul roșu și i-a permis să joace în meciul din optimile de finală după ce președintele SUA, Donald Trump, l-a îndemnat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino, să reexamineze cazul.

Federația Regală Belgiană de Fotbal a declarat că încă nu a primit nicio decizie sau explicație din partea FIFA cu privire la eligibilitatea lui Balogun.

„Prin urmare, nu are altă alternativă decât să conteste eligibilitatea jucătorului pentru meciul următor”, a declarat RBFA.

RBFA a precizat că FIFA a considerat corespondența sa ca fiind un recurs și a respins-o din motive tehnice.

„Pentru ca un recurs să fie admisibil, propriile regulamente ale FIFA prevăd că decizia motivată trebuie să fi fost comunicată mai întâi recurentului”, a declarat RBFA

„În timp ce RBFA căuta doar explicații legitime, FIFA însăși a creat un recurs și s-a asigurat imediat că acesta va fi declarat inadmisibil.

„Toate acestea s-au petrecut în timp ce FIFA refuza simultan să răspundă la solicitările legitime ale RBFA.”

RBFA a mai precizat că FIFA a eliminat secțiunea privind suspendarea automată a jucătorului dintr-o prezentare a ședinței de coordonare premergătoare meciului și nu a oferit nicio explicație cu privire la această modificare, în ciuda solicitărilor repetate, atât verbale, cât și scrise.

„Indiferent de rezultatul sportiv al acestui meci, RBFA este profund îngrijorată de desfășurarea evenimentelor și va continua să lupte în următoarele ore, zile și luni pentru apărarea principiilor fundamentale ale eticii, competiției loiale și intereselor fotbalului în ansamblu”, a adăugat RBFA.

Editor : B.E.