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CM 2026. Belgia s-a calificat nesperat în optimi după ce în minutul 86 era condusă cu două goluri de Senegal

Data actualizării: Data publicării:
faza de joc din meciul belgia - senegal
Foto: Profimedia
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Din articol
Jurnaliștii belgieni au reacționat: „CE REMONTADA!” / „ISTORIE”, după calificarea în optimile de finală

Reprezentativa Belgiei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a reuşit o revenire spectaculoasă în meciul cu selecţionata Senegalului, la Seattle, în 16-imi. Belgienii au fost conduşi cu 2-0 până în minutul 86, dar au revenit şi au egalat. În prelungiri, „dracii roșii” s-au impus datorită unui penalti transformat în minutul 120+5. Presa din Belgia exultă, relatează Digi Sport.

Golurile Senegalului au fost marcate de Diarra (25) şi Sarr (51).

Pentru Belgia au punctat Lukaku, în minutul 86, şi Tielemans, în minutul 89. 

Belgienii au reuşit calificarea în minutul 120+5, când Youri Tielemans a transformat o lovitură de la 11 metri. Penaltiul a fost acordat după intervenţia VAR în urma unui fault al lui Lamine Camara asupra lui Trossard. 

Jurnaliștii belgieni au reacționat: „CE REMONTADA!” / „ISTORIE”, după calificarea în optimile de finală

La scurt timp de la finalul meciului, jurnaliștii belgieni de la HLN au reacționat: „CE REMONTADA! Diavolii Roșii reușesc o revenire miraculoasă împotriva Senegalului, Youri Tielemans califică Belgia în runda următoare”, a titrat sursa citată anterior, scrie Digi Sport.

În timp ce Sporza.be a titrat: „Tielemans a reușit! Belgia a reușit o revenire incredibilă la Cupa Mondială împotriva Senegalului”.

De asemenea, cuvinte de laudă au avut și cel de la Voetbal Nieuws: „ISTORIE! Diavolii avansează la Cupa Mondială după o lovitură de pedeapsă în minutul 125”.

Belgia va da în optimi peste câștigătoarea meciului SUA - Bosnia.

BELGIA: Courtois - De Cuyper (Meunier - 78), Theate, Mechele, Castagne - Tielemans, Vanaken (Moreira - 63), De Bruyne (Raskin - 56) - Trossard (Onana - 109), Doku (Lukebakio - 56), De Ketelaere (Lukaku - 46).
Selecţioner: Rudi Garcia

SENEGAL: Diaw - Jakobs (Diouf -93), Niakhaté, Ciss, Diatta - Diarra, I. Gueye (Sapoko - 96), Camara (P. Gueye - 66) - Mané (Jackson - 93), I. Sarr (P. Diarra - 73), I. Ndiaye (Mbaye - 73).
Selecţioner: Pape Thiaw

Meciul a fost arbitrat de Said Martinez, din Honduras. 

În optimi, Senegal va întălni învingătoarea din meciul SUA-Bosnia-Herţegovina. 

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Editor : Liviu Cojan

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