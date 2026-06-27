CM 2026. Belgia termină pe primul loc în grupa G, după meciul cu Noua Zeelandă și ajunge în 16-imi

Reprezentativa Belgiei a învins Noua Zeelandă, scor 5-1, şi s-a calificat în 16-imi la Cupa Mondială de pe primul loc din grupa G.

Pentru Belgia au marcat Trossard (28, 50), De Bruyne (66), Lukaku (86) şi Saelemaekers (90+5).

Golul Noii Zeelande a fost înscris de Just, în minutul 84, notează News.ro.

Belgia are cinci puncte şi încheie grupa G pe primul loc, după ce a remizat cu Iran, scor 0-0, şi cu Egipt, scor 1-1.

Noua Zeelandă este eliminată, după ce a ocupat ultimul loc în grupă, cu un singur punct obţinut în meciul cu Iran. Noua Zeelandă a pierdut confruntarea cu Egiptul, scor 1-3.

Editor : B.E.