CM 2026: Bosnia a învins Qatar şi a terminat grupa B pe locul 3

Reprezentativa Bosniei-Herţegovina a învins, miercuri seară, la Seattle, scor 3-1, naţionala Qatarului, în ultima etapă a grupei B a Cupei Mondiale.

Învingătorii au marcat prin Mahmic ’80, Abunada ’34 (autogol) şi Alajbegovic ’29. Pentru Qatar a înscris Al-Haydos ’42.

Pentru Edin Dzeko, cel mai bun marcator din istoria Bosniei, a fost 150-lea meci la prima reprezentativă.

Jovo Lukic, jucătorul Universităţii Cluj, a fost rezervă.

Bosnia încheie grupa B pe locul 3, care poate duce în 16-imi.

Din grupa B, Canada s-a calificat de pe primul loc, având 7 puncte, iar Canada de pe locul doi, cu 4 puncte. Bosnia are tot 4 puncte, dar un golaveraj mai slab decât canadienii.

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Editor : Liviu Cojan