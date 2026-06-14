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CM 2026. Brazilia a reușit doar remiză cu Maroc. Evoluţie dezamăgitoare pentru Selecao

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Brazilia a avut o evoluție dezamăgitoare în primul meci de la CM 2026. Foto: Profimedia

Selecţionatele Braziliei şi Marocului au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), sâmbătă, pe New York/New Jersey Stadium, în Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din SUA, Mexic şi Canada.

Africanii au deschis scorul, prin Ismael Saibari (21), dar Selecao a egalat relativ repede prin Vinicius Jr (32).

„Leii din Atlas” au început foarte curajos şi au dominat prima parte a meciului, având o ocazie prin El Aynaoui, al cărui şut a fost blocat de Bruno Guimaraes (6), potrivit Agerpres.

Brazilia a replicat prin Igor Thiago (14), care nu a reuşit lovitura de cap din 6 metri.

În min. 21, Saibari a fost lansat pe contraatac de Brahim Diaz, printre fundaşii centrali ai Braziliei, atacantul lui PSV Eindhoven marcând peste portarul Alisson.

Campioana Africii (la „masa verde”) a continuat să fie echipa mai ofensivă şi Hakimi a trimis pe lângă poartă la capătul unei incursiuni personale (27), iar Saibari şi Brahim au avut şuturi blocate (30).

Selecao a reuşit egalarea în min. 32, când Vinicius Jr l-a driblat pe El Aynaoui şi a marcat cu un şut la colţul lung.

Cvintupla campioană mondială putea intra în avantaj la pauză, dar Bounou a respins mingea reluată acrobatic de Lucas Paqueta (45+2).

Repriza secundă a fost una mai echilibrată, brazilienii arătând mai multă iniţiativă, însă la fel de puţină inspiraţie ca în prima parte.

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a avut câteva ocazii notabile, prin Igor Thiago (52), Raphinha (78) şi Danilo Santos (90+3), dar de fiecare dată Bounou a fost la post.

Marocanii puteau da lovitura pe final, când portarul Alisson a respins mevoluţie dezamăgitoareingea la şutul lui El Aynaoui (90+9), dar apoi a reuşit să îl blocheze pe Amaimouni, care a urmărit faza.

Perpetuă favorită a Cupei Mondiale, Brazilia a avut o  în meciul său de debut, totuşi, în faţa unei echipe incomode, prima formaţie africană care a atins semifinalele competiţiei (2022).

Brazilia va juca următoarele meciuri pe 20 iunie, cu Haiti, şi pe 25 iunie, contra Scoţiei.

Maroc va înfrunta Scoţia pe 20 iunie şi Haiti pe 25 iunie.

Brazilia - Maroc 1-1 (1-1)

Au marcat: Vinicius Jr (32), respectiv Ismael Saibari (21).

East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa C

Editor : B.P.

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