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CM 2026: Brazilia, eliminată de Norvegia, care merge mai departe, în sferturile de finală

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Foto: Profimedia Images
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Echipa naţională a Norvegiei a învins duminică seara, scor 2-1, echipa naţională a Braziliei, în optimile Cupei Mondiale. Este prima calificare în sferturile Mondialului pentru nordici. 

Elevii lui Solbakken au început în forţă meciul de la New York şi Patrick Berg a trimis mingea în plasă în minutul 4, dar golul a fost anulat din cauza unui ofsaid la Sorloth. După şase minute Matheus Cunha a căzut în careul norvegian, după un contact cu Ajer, dar arbitrul american Elfath nu a acordat nimic. El a fost însă chemat la VAR şi, după verificare, a dictat penalti pentru echipa auriverde. A executat Brunos Guimaraes, în minutul 14, dar portarul Nyland a ghicit colţul şi a scos şutul brazilianului. Haaland a trimis o minge pe poartă, în minutul 37, şi Allison a prins fără probleme. Vinicius a şutat periculos în minutul 40, goalkeeperul norvegian respingând excelent, pentru ca în al treilea minut al prelungirilor să vină rândul lui Allison să intervină foarte bine la şutul puternic expediat de Odegaard, din careu, transmite News.ro. 

Abia intrat pe teren, tânărul Endrick a scăpat singur cu Nyland, dar a trimis pe lângă poartă, în minutul 59. După patru minute Nyland a intervenit  şi la şutul lui Bruno Guimaraes, iar norvegienii au replicat prin ocazia lui Haaland, din minutul 67. Allison a respins şutul din marginea careului trimis de Schjelderup în minutul 75, pentru ca nordicii să dea lovitura în minutul 80. Centrare Schjelderup şi lovitură imparabilă de cap a lui Haaland care a deschis scorul. Nyland a scos fantastic, cu vârful degetelor, în minutul 85, apoi mingea a trecut prin faţa porţii norvegiene fără ca brazilienii să o poată împinge în plasă.  Şi pentru ca totul să fie clar, Haaland a făcut 2-0 cu un şut din afara careului, în minutul 90, şi super-atacantul lui Manchester City a ajuns la 7 goluri marcate la acest Mondial. 

În al 9-lea minut al prelungirilor, brazilienii au obţinut încă un penalti, după un cot în figură aplicat de Ostigard lui Casemiro, şi Neymar l-a învins pe bravul Nyland, însă era prea târziu. 

Norvegia s-a impus cu 2-1 în faţa Braziliei şi s-a calificat pentru prima oară în istorie în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, în timp ce Selecao părăseşte scena mondială, plecând acasă după optimi. 

BRAZILIA: Alisson - D. Santos, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo – Rayan (D. Santos 68), Bruno Guimaraes (Ederson 79), Casemiro, Martinelli(Neymar 68) – Matheus Cunha, Vinicius. 

SELECŢIONER: Carlo Ancelotti 

NORVEGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes 63), Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard 90+5) – P. Berg, Berge, Odegaard – Nusa (Schjelderup 46), Haaland, Sorloth (O. Bobb 46). SELECŢIONER: Stale Solbakken 

Cartonaşe galbene:  Neymar 90+6 

Arbitru: Ismail Elfath (Statele Unite) 

În sferturi, Norvegia va juca în compania învingătoarei din meciul Mexic-Anglia. 

Editor : A.C.

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