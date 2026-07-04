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CM 2026. Calificare istorică pentru Egipt în optimi, după ce a învins Australia la loviturile de departajare

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faza de joc din meciul aaustralia - egipt
Foto: Profimedia
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Selecţionata Egiptului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Australiei cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, vineri, pe Dallas Stadium, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada în care scorul a fost egal atât după cele 90 de minute, cât şi după prelungiri, 1-1 (1-0, 1-1).  Egiptenii merg mai departe de grupe pentru prima oară din 1934.

Emam Ashour a deschis scorul în minutul 13 pentru egipteni, dar australienii au egalat în minutul 55, grație autogolului semnat de Mohamed Hany. Cel din urmă a devenit, în mod nefericit, unic în cei 96 de ani de Cupă Mondială, relatează Digi Sport

Hany a devenit primul din istoria turneului final care marchează de două ori în propria poartă în cadrul aceleiași ediții. Totuși, niciuna dintre cele două echipe nu a mai reușit să introducă mingea în poartă și s-a ajuns în prelungiri.

Nici Egipt și nici Australia nu au amenințat porțile adversare și echipa calificată în optimile de finală s-a decis la loviturile de departajare. Africanii au executat fără greșeală, dar acest lucru nu a fost valabil și pentru Australia. Souttar și Herrington au ratat.

Egipt - Australia 4-2 la loviturile de departajare, iar echipa lui Salah se pregăteşte pentru o înfruntare cu Argentina.

AUSTRALIA: Beach (M. Ryan 119) – Circati, Souttar, Herrington – Behich, O'Neill (Okon-Engstler 91), Irvine, J. Bos (Trewin 46) – Metcalfe (Mabil 91), Volpato (Hrustic 74) – Irankunda (M. Toure 74).
Selecționer: Tony Popovic.

EGIPT: Shoubir – Hany, Rabia, Y. Ibrahim, Hafez (Trezeguet 80) – Ashour, Fathy (Abdelmaquid 67), Attia (Saber 120+1), Marmoush (Abdelkarim 106) – Ziko (H. Hassan 67), Salah.
Selecționer: Hossam Hassan.

Cartonaşe galbene: - / H. Hassan 105, Y. Ibrahim 119

Arbitru: Gustavo Tejera (Uruguay)

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Editor : Liviu Cojan

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