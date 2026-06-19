CM 2026. Canada a învins Qatarul, într-o demonstrație de forță. Kone s-a accidentat grav, David a reuşit un hattrick

Reprezentativa Canadei a învins, joi, la Vancouver, cu scorul de 6-0, selecţionata Qatarului, în etapa a doua a grupei B de la Cupa Mondială. Meciul a fost marcat de accidentarea gravă a canadianului Ismael Kone, scos pe targă după un fault al lui Madibo. Este prima victorie pentru Canada în istoria participărilor la CM.

Golurile au fost marcate de Larin (16), David (29, 45+3, 90+2), Saliba (64) şi Al Mannai (75).

Din minutul 53, Qatar a evoluat cu doi jucători mai puţin. Iniţial a fost eliminat Al Amin (33), iar în minutul 53 a primit cartonaş roşu şi Madibo.

Assim Madibo a fost eliminat după ce l-a faultat grav pe Ismael Kone, care a fost scos de pe teren pe targă. Aşezat pe targă, acesta i-a aplaudat pe fani până a părăsit terenul, fiind nevoit să parcurgă aproape jumătate din stadion pentru a ajunge la tunelul care duce la vestiare. Assim Madibo a izbucnit în lacrimi, după ce şi-a dat seama de accidentarea lui Kone, potrivit News.ro.

Qatar: Abunada - Pedro Miguel, Laye, Garber (Al Mannai - 46), Aloui - Ahmed, Khoukhi - Madibo - Junior (Fathi - 46 / Mendes - 87), Afif (Al-Hussain - 59), Abdurisag. Selecţioner: Julen Lopetegui

Canada: Crepeau - Johnston, De Fougerolles (Shaffelburg - 71); Cornelius (Bombito - 46), Laryea, Eustaquio - Koné (Saliba - 57) - Larin - David, Buchanan (Sigur - 83). Ahmed (Oluwaseyi - 71). Selecţioner: Jesse Marsch

Meciul a fost arbitrat de chilianul Cristian Garay.

Tot în grupa B, Elveţia a învins Bosnia, scor 4-1.

Etapa a treia programează, la 24 iunie, de la ora 22.00, meciurile Bosnia - Qatar şi Elveţia - Canada.

În clasament, Canada şi Elveţia au câte patru puncte, în timp ce Bosnia şi Qatar au câte un punct.

Editor : Ș.R.