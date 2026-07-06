CM 2026. Ce a spus Donald Trump după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu lui Balogun

Într-o postare pe reţelele sociale, preşedintele american Donald Trump a lăudat decizia FIFA de a anula cartonașul roșu acordat lui Falorin Balogun în meciul cu Bosnia.

Falorin Balogun, care conduce clasamentul marcatorilor echipei americane cu trei goluri, a primit un cartonaş roşu pentru că a călcat pe piciorul bosniacului Tarik Muharemović în victoria cu 2-0 din 16-imi, ceea ce l-a făcut indisponibil pentru meciul cu Belgia din optimi.

FIFA a luat însă decizia controversată de a suspenda cartonașul roșu primit de Balogun, atrăgând reacții de stupefacție.

Președintele american Donald Trump a apreciat în mod deschis decizia FIFA, căreia i-a multțumit public.

„Mulţumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect şi a reparat o mare nedreptate!”, a scris preşedintele Trump într-un mesaj pe Truth Social.

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Editor : B.P.