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CM 2026. Ce club a trimis cei mai mulți jucători la Campionatul Mondial. O echipă uriașă lipsește din acest Top 10

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ADIDAS TRIONDA, official match ball of the 2026 FIFA World Cup
Foto: Profimedia
Din articol
Cele 10 echipe care au trimis cei mai mulți jucători la Mondial: 

Mai sunt câteva zile până când începe Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, iar echipele și-au alcătuit lotul pentru turenul final.

Cu 19 fotbaliști, Manchester City este echipa care a trimis cei mai mulți jucători la Campionatul Mondial, scrie Digi Sport.

Manchester City a câștigat două trofee în acest sezon, însă marea dezamăgire a fost în Champions League, acolo unde a fost eliminată de Real Madrid în optimi, scor 1-5 la general.

Totuși, gruparea de pe „Etihad” ocupă primul loc în clasamentul jucătorilor care a trimis cei mai mulți jucători la Cupa Mondială, cu 19 fotbaliști. 

Podiumul este completat de Bayern, cu 18 jucători, și de Arsenal, cu 16 jucători.

Surpriza o reprezintă faptul că Real Madrid nu se alfă în top 10 echipe, care a trimis doar nouă jucători la turneul din America de Nord.

Fiecare echipă de club va primi aproximativ 5.000 de euro pe zi pentru fiecare jucător convocat la Campionatul Mondial. Asta înseamnă că cei 19 jucători ai lui Manchester City produc zilnic 95.000 de euro.

FIFA plătește cluburile de la începutul cantonamentului, care a început în urmă cu două săptămâni.

Așadar, în cazul în care toți jucătorii trimiși de Manchester City se vor trece de faza grupelor, care se termină pe 28 iunie, gruparea din Anglia va primi aproximativ 3 milioane de euro.

Cele 10 echipe care au trimis cei mai mulți jucători la Mondial: 

Manchester City (19 jucători)

Bayern Munich (18 jucători)

Arsenal (16 jucători)

PSG (16 jucători)

FC Barcelona (14 jucători)

Manchester United (13 jucători)

Crystal Palace (13 jucători)

Atletico Madrid (12 jucători)

Al-Hilal (11 jucători)

Al-Nassr (11 jucători)

Editor : Sebastian Eduard

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