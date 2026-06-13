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CM 2026. Ce mesaj le-a transmis Trump fotbaliștilor americani înainte de primul meci de la Campionatul Mondial

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Donald Trump la telefon
Donald Trump la telefon. Foto: Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a sunat pe fotbaliștii naționalei Statelor Unite pentru a le ura noroc la Cupa Mondială, potrivit unui videoclip al convorbirii publicat de echipă, cu câteva ore înainte de primul său meci împotriva Paraguayului. Trump s-a declarat încrezător că SUA pot câștiga titlul mondial.

„Te sun doar ca să-ţi spun că eşti un tip fantastic, un antrenor extraordinar”, i-a spus preşedintele american antrenorului Mauricio Pochettino, potrivit clipului postat pe rețelele sociale.

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„Ştiu cât de buni sunt jucătorii. Cred că aveţi şanse foarte mari să mergeţi până la capăt”, a continuat Donald Trump.

„Voiam doar să vă urez mult noroc!”, a adăugat la telefon preşedintele, care nu este chiar pasionat de acest sport, deşi a asigurat că va asista la această Cupă Mondială.

Selecţionata Statelor Unite a învins echipa Paraguayului cu scorul de 4-1 (3-0), vineri, pe Los Angeles Stadium, în primul său meci din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din SUA, Mexic şi Canada.

La 32 de ani după ediţia din 1994 organizată pe propriul teritoriu, Statele Unite găzduiesc din nou marea competiţie de „soccer” cu acest turneu excepţional desfăşurat în trei ţări şi cu 48 de echipe, printre care Team USA, care speră să trezească în sfârşit entuziasmul populaţiei.

Dar echipa masculină nu a strălucit niciodată în turneele mondiale, spre deosebire de echipa feminină, de patru ori campioană mondială.

Editor : B.P.

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