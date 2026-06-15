Odată cu începerea Cupei Mondiale FIFA 2026, pe 11 iunie 2026, canalele tradiționale de știri și rețelele sociale se umplu de imagini cu fotbaliștii. Iar mulți dintre sportivi își vor etala tatuajele, scrie profesorul de sociologie Gustav Morello, de la Boston College, pe platforma The Conversation.

Arta corporală a devenit din ce în ce mai prezentă în fotbalul internațional, deși prevalența sa poate varia de la o regiune geografică la alta. Un studiu realizat asupra sportivilor care au participat la Cupa Mondială din 2018 a constatat că jucătorii din America Latină erau cei mai tatuati, urmați de cei din Oceania și Europa. Jucătorii africani și asiatici sunt cei mai puțin tatuati.

Morello studiază tatuajele și rolurile lor spirituale și religioase încă din 2018. Tatuajele reprezintă o investiție de timp și bani; ele tind să simbolizeze ceva important în viața persoanei. Pentru sportivii profesioniști, însă, ele capătă un alt nivel de semnificație.

Acești sportivi activează în medii controlate, în care ceea ce fac și exprimă prin corpurile lor este strict reglementat. Un jucător nu poate schia, călări, se antrena sau pleca în vacanță în voie fără a ține cont de obligațiile contractuale față de companii și alți investitori. Majoritatea profesioniștilor care participă la Cupa Mondială au semnat, de asemenea, contracte de sponsorizare care reglementează ce pot afișa pe rețelele lor de socializare.

În acest context, tatuajele rămân unul dintre puținele spații de libertate personală. Așa cum a constatat sociologul Morello și colegii săi în cercetarea lor, cei care își fac tatuaje aleg să dezvăluie ceea ce este important și sacru pentru ei.

Spargerea codului

Sociologii Sam Belkin și Dale Sheptak susțin că tatuajele sunt adesea o modalitate prin care sportivii își exprimă umanitatea în medii în care pot fi supuși unor așteptări nerealiste sau tratați ca un bun. Belkin și Sheptak scriu că tatuajele vizibile sunt un tip de „comunicare nonverbală” care le permite jucătorilor să fie sinceri în privința sentimentelor lor personale și a ceea ce contează pentru ei.

Gustavor Morello și colegii săi au analizat tatuajele echipei naționale masculine a Argentinei care a câștigat ultima Cupă Mondială din Qatar în 2022. Au studiat aproximativ 200 de fotografii și au constatat că 20 dintre cei 26 de jucători din lot aveau un total de 226 de tatuaje.

Argentinul Rodrigo De Paul (stânga) și Lionel Messi la Stadionul Lusail din orașul Lusail, Qatar, pe 9 decembrie 2022, cu tatuajele la vedere.Foto: MAURICE VAN STEEN / AFP / Profimedia

Au analizat datele demografice ale echipei, precum și desenele tatuajelor și amplasarea acestora pe corpurile jucătorilor. De asemenea, au analizat interviuri în care unii dintre ei au vorbit despre viețile lor și, în unele cazuri, despre poveștile din spatele tatuajelor lor. Plasând aceste tatuaje în contextul mai larg al parcursurilor lor profesionale, precum și al culturii religioase și populare, sociologii au reușit să înțeleagă mai bine ce însemna arta corporală pentru ei.

Majoritatea jucătorilor și-au exprimat credințele religioase prin tatuaje: 75% dintre ei – 15 din 20 – aveau tatuaje cu figuri religioase legate de catolicism, precum Fecioara Maria, Iisus și sfinți; unii aveau, de asemenea, tatuaje cu porumbei asociați cu Duhul Sfânt și biserici.

Cercetătorii au observat, de asemenea, diversitate religioasă. Existau tatuaje cu Buddha, sfinți populari și obiecte spirituale. Un jucător avea un tatuaj cu un prinzător de vise – un cerc de salcie realizat manual, cu o plasă țesută care seamănă cu o pânză de păianjen, atârnat de obicei deasupra patului pentru a oferi protecție; altul avea cuvântul „energía” – energie – tatuat pe corp.

75% dintre jucători aveau tatuaje care ilustrau realizările lor din carieră. Unele dintre simbolurile folosite erau trofee, tricouri și numere. De obicei, numerele pe care le-au ales corespundeau cu numerele de pe tricourile pe care le poartă.

Optzeci la sută – 16 jucători – aveau tatuaje care ilustrau ceea ce iubeau. Aceste tatuaje includ desene cu numere – de obicei datele de naștere ale copiilor lor – numele persoanelor dragi sau ochii sau buzele persoanei iubite.

Unele tatuaje reprezentau familia lor extinsă, inclusiv părinții, bunicii, persoanele care i-au ajutat să crească și chiar animalele de companie.

Amplasarea era, de asemenea, importantă. Aproximativ 60% dintre tatuaje se aflau pe brațe și pe cap, locuri ușor vizibile atunci când jucau pe teren.

Dar și desenul tatuajului a determinat amplasarea acestuia: simbolurile religioase erau de obicei plasate pe întregul umăr sau pe biceps, sau pe partea superioară sau inferioară a piciorului.

Tatuajele legate de cariera profesională erau de obicei amplasate pe piciorul dominant al jucătorului. Tatuajele cu animale erau de obicei plasate pe spate și nu erau vizibile în timpul meciurilor.

Nu toate tatuajele sunt la fel

Mulți cercetători care studiază fotbalul au examinat relațiile acestuia cu politica și au explorat modul în care sportul a servit drept scenă pentru politică. Diego Maradona, de exemplu, și-a tatuat pe brațul drept chipul lui Che Guevara, revoluționarul marxist argentinian și liderul gherilelor, și pe Fidel Castro, revoluționarul cubanez, pe gambă, exprimându-și astfel viziunea politică revoluționară. Cercetătorii nu au găsit tatuaje politice printre jucătorii actuali.

Genul este, de asemenea, important atunci când ne uităm la tatuaje. Jucătoarele sunt adesea supuse unei atenții mai mari decât colegii lor bărbați. Când căpitanul echipei naționale feminine a Argentinei, Yamila Rodriguez, și-a dezvăluit tatuajele cu Cristiano Ronaldo, ea s-a confruntat cu critici intense din partea fanilor și a mass-media pentru că l-a avut pe superstarul portughez și nu pe argentinianul Lionel Messi reprezentat în tatuaj. Experiența lui Rodriguez evidențiază faptul că trupurile femeilor sunt supuse unor judecăți personale într-un mod în care cele ale bărbaților nu sunt.

Un tatuaj cu jucătorul portughez Cristiano Ronaldo pe piciorul căpitanului echipei feminine a Argentinei, Yamila Rodriguez, înaintea unui meci împotriva Uruguayului, la Montevideo, Uruguay, pe 28 octombrie 2025. Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP / Profimedia

Această Cupă Mondială, cu acoperirea sa globală fără precedent, oferă o oportunitate unică de a observa valorile, credințele și relațiile pe care jucătorii aleg să le afișeze pe trupurile lor. Într-un fel, tatuajele pot fi văzute ca o mică fereastră către sufletele jucătorilor.

Editor : B.E.