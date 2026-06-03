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CM 2026. Fostul portar al Naționalei, Silviu Lung, despre actuala ediție a Cupei Mondiale: „O să vedem scoruri de 8-0 şi 10-0”

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Silviu Lung
Silviu Lung la meciul de fotbal dintre Romania U20 si Cehia U20, contand pentru Elite League U20, desfasurat pe Stadionul comunal Concordia din Chiajna, vineri 10 octombrie 2025. Chiajna *** Silviu Lung at the soccer match between Romania U20 and Czech Republic U20, counting for the U20 Elite League, played at the Concordia Municipal Stadium in Chiajna, Friday, October 10, 2025 Chiajna Copyright: xRazvanxPasarica/SPORTxPICTURESx,Image: 1046087127, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia
Din articol
Italia 1990 Favoriții lui Silviu Lung la CM 2026 Mesaj pentru Hagi

Fostul internaţional Silviu Lung, participant cu echipa naţională a României la Cupa Mondială de fotbal din 1990, a declarat, pentru Agerpres, că la CM din SUA, Canada şi Mexic, unde vor participa în premieră 48 de selecţionate, valoarea se va dilua şi „vom vedea scoruri de 7-0, 8-0 sau 10-0”.

„Anul acesta s-a schimbat regula la Cupa Mondială, vom avea 48 de echipe, dar eu cred că se diluează calitatea. E prea mult comercial în fotbal. Sunt foarte multe competiţii, iar jucătorii sunt epuizaţi. Dacă aţi observat apar foarte multe accidentări mai ales spre sfârşit de sezon. Acum cam totul e comercial. E clar, cu 48 de echipe valoarea se va dilua la această Cupă Mondială. Cred că o să vedem şi scoruri de 7-0, 8-0, 10-0, o să vedeţi”, a spus fostul portar al primei reprezentative.

Chiar şi aşa, Lung consideră că pentru un jucător participarea la Cupa Mondială rămâne ceva special.

„Cupa Mondială este ceva unic, ceva special, unde se întâlnesc cele mai bune echipe din lume. Este una dintre cele mai mediatizate competiţii, după Jocul Olimpice. Este ceva care pentru un jucător înseamnă enorm de mult”, a explicat el.

Italia 1990

Din experienţa sa la Cupa Mondială din Italia 1990, fostul portar a rămas impresionat de valoarea selecţionatei Argentinei, din care făcea parte atunci şi Diego Maradona.

„Mi s-au părut foarte buni la timpul respectiv, şi am jucat de la egal la egal cu ei, cu argentinienii. Aveau nişte jucători de excepţie, iar Maradona, ce să mai spun, era incredibil. Maradona era numărul 1”, a menţionat Silviu Lung.

Silviu Lung
Silviu Lung. Foto: Profimedia

Favoriții lui Silviu Lung la CM 2026

El mizează la ediţia 2026 a Cupei Mondiale pe Spania, Franţa şi Argentina.

„Favoritele mele sunt Spania, Franţa şi Argentina. Nu cred încă în Brazilia că poate să aibă constanţă. Brazilia este o echipă de individualităţi. Nu ştiu dacă va reuşi Ancelotti să facă acolo o echipă foarte bine organizată, în care toţi să cânte aceeaşi partitură. Deci o prefer pe Argentina. Ca surprize nu ştiu ce aş putea să spun. Sincer nu cred că poate fi o surpriză. Tot una din cele tradiţionale va triumfa până la urmă. Nu văd o echipă care să facă surpriză”, a spus Lung.

Fostul internaţional, ajuns acum la 69 de ani, consideră că fotbalul s-a schimbat mult în special datorită banilor.

„Faţă de când jucam eu, în primul rând s-a schimbat regula. Atunci, ca portar, aveai voie să prinzi în mâini mingea trimisă de coechipier, iar tu făceai câţiva paşi cu ea. Şi a fost bine că s-a schimbat, pentru că acum jocul are mai multă dinamică. După aceea a apărut regula celor şase secunde pentru a ţine mingea în mână, iar dacă portarul nu joacă mingea mai repede se va executa un corner. De asemenea, azi parcă pressing-ul este mai agresiv. Deci ritmul de joc s-a schimbat. Apoi banii au schimbat fotbalul. Pentru că echipele care au bugete foarte mari îşi fac o echipă multinaţională. Uitaţi campionatul Angliei, Premier League, unde din câte ştiu eu, numai din drepturile TV ia 3 miliarde de lire pe an. 3 miliarde. Aşa pot să cumpere tot ce este mai bun în lume. Şi atunci e logic să ai cel mai puternic campionat din lume. Deci, într-adevăr, banii au schimbat fotbalul foarte mult”, a explicat el.

Mesaj pentru Hagi

Silviu Lung şi-ar dori ca noul selecţioner Gheorghe Hagi să ducă România la Cupa Mondială peste patru ani: „M-aş bucura foarte mult, pentru că orice calificare creează emulaţie. Mai ales în rândul copiilor. Şi, până la urmă, ei sunt cei care vin din urmă. M-aş bucura foarte mult. Dar va fi foarte greu pentru că momentan depinzi de jucătorii care joacă afară, dacă sunt titulari sau nu. Aici este problema noastră cea mare. Dacă majoritatea jucătorilor care formează primul '11' sunt titulari meci de meci la echipele lor de club, atunci şanse sunt. Chiar sunt şanse bune. Pentru că avem jucători care au început să confirme, care din promisiuni au devenit certitudini. Problema este continuitatea la echipele lor de club, e important să joace meci de meci. Pentru că selecţionerul are un timp foarte scurt la dispoziţie. Este un nou început acum la naţională cu Gică Hagi, dar materialul este acelaşi. Sperăm că vine cu ceva nou Gică”.

Cupa Mondială FIFA 2026 se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei ţări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

Editor : Sebastian Eduard

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