CM 2026. Ce vedete vor cânta la ceremonia de închidere a Campionatului Mondial de Fotbal și în pauza finalei Argentina - Spania

Finala Cupei Mondiale dintre Argentina şi Spania va fi însoţită de un spectacol muzical de mare amploare. Înainte de fluierul de start, în pauză şi la finalul festivităţilor, unele dintre cele mai renumite vedete ale lumii vor urca pe scenă.

Cupa Mondială FIFA din 2026 pregăteşte o sărbătoare care va îmbina fotbalul, muzica şi divertismentul într-unul dintre cele mai ambiţioase evenimente din istoria turneului.

Înainte ca Argentina şi Spania să intre pe teren pentru a stabili noua campioană mondială, Stadionul New York-New Jersey va găzdui numeroase vedete internaţionale.

Programul va fi împărţit în trei spectacole:

O ceremonie de închidere înaintea meciului

Un spectacol în pauză, primul de acest gen din istoria unei finale de Cupă Mondială

O sărbătoare după meci, o tradiţie care urmează fluierului final

Artiştii care vor urca pe scenă înaintea finalei Cupei Mondiale

Ceremonia de închidere va începe cu aproximativ 90 de minute înainte de fluierul de start, adică la ora 20.30, ora României, şi îl va avea pe Post Malone ca una dintre vedetele principale.

Cântăreţul american va fi capul de afiş al unui spectacol la care vor participa şi Robbie Williams, Laura Pausini şi Nicole Scherzinger, care va interpreta „Desire”, unul dintre imnurile oficiale ale FIFA, într-un spectacol conceput pentru a reprezenta unitatea dintre diferite culturi prin intermediul fotbalului.

La ceremonia de dinaintea meciului va participa şi Jennifer Hudson, care va interpreta o versiune specială a imnului naţional al Statelor Unite.

Pe lângă momentele muzicale, sunt aşteptate şi apariţii ale actorului Tom Cruise şi ale creatorului de conţinut IShowSpeed, ca parte a spectacolului pregătit înaintea meciului.

Spectacolul de la pauză

Spectacolul va avea ca cap de afiş patru vedete reprezentând diferite generaţii şi stiluri muzicale: Madonna, Shakira, BTS şi Justin Bieber.

Din program va face parte şi Burna Boy, care va împărţi scena cu Shakira după ce i s-a alăturat cântăreţei columbiene în piesa „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026.

Spectacolul va include, de asemenea, renumitul dirijor venezuelean Gustavo Dudamel, corul PS22 şi o apariţie specială a formaţiei Coldplay.

Producţia a fost realizată de Global Citizen şi îl va avea pe solistul formaţiei Coldplay, Chris Martin, în calitate de director artistic.

Invitaţi speciali

Alături de artiştii principali vor fi prezenţi Ghetto Kids, cântăreţul Emmanuel Kelly şi mai multe personaje din „Sesame Street” şi „The Muppets”, printre care Kermit Broscoiul şi Miss Piggy.

Spectacolul îşi propune să transforme complet terenul în doar câteva minute, înainte ca echipele să se întoarcă pentru repriza a doua.

Vor fi artişti după meci?

Până în prezent, programul anunţat s-a concentrat în principal pe spectacolele dinaintea meciului şi pe spectacolul din pauză. Nu a fost anunţat niciun concert separat după meci.

Momentele finale vor fi marcate de înmânarea trofeului, de sărbătorile campionilor şi de imaginile care vor pune punct primei Cupe Mondiale cu 48 de echipe.

Muzica va însoţi practic fiecare moment al zilei, dar Argentina şi Spania vor avea ultimul cuvânt de spus pe cea mai mare scenă a fotbalului.

Editor : B.E.