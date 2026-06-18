Live TV

CM 2026. Cehia, meci egal cu Africa de Sud, în grupa A, condusă de Mexic

Data actualizării: Data publicării:
faza de joc din meciul cehia - africa de sud
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Reprezentativa Cehiei a remizat, joi, la Atlanta, scor 1-1, cu naţionala Africii de Sud, într-un meci din etapa a doua a grupei A de la Cupa Mondială 2026.

Sadilek a deschis scorul pentru Cehia în minutul 6.

Pentru sud-africani a egalat Mokoena, în minutul 83, din penalti, relatează News.ro.

CEHIA: Kovar - Hranac, Holes, Krejci - Coufal, Sadilek (Soucek ’67), Darida (Sulc ’55), Cerv (Zima ’78), Sojka (Zeleny ’55) – Schick, Hlozek (Provod ’67).
Selecţioner: Miroslav Koubek

AFRICA DE SUD: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Mbatha, Adams (Mofokeng ’45) – Maseko (Sebelebele ’84), Rayners (Makgopa ’66), Appollis.
Selecţioner: Hugo Broos

Meciul a fost arbitrat de americanca Tori Penso. Aceasta a devenit, joi, a doua femeie din istorie care a arbitrat un meci din Cupa Mondială masculină. Arbitra în vârstă de 39 de ani a mai arbitrat deja mai multe meciuri internaţionale, printre care Argentina – Venezuela în octombrie 2025, şi a oficiat, de asemenea, două meciuri din Cupa Mondială a Cluburilor vara trecută (Al-Ain – Juventus şi Dortmund – Ulsan).

În urmă cu trei ani şi jumătate, Stéphanie Frappart a deschis calea arbitrând meciul Costa Rica-Germania (2-4, la 1 decembrie 2022) şi devenind prima femeie care a arbitrat un meci din Cupa Mondială masculină.

Tot în grupa A se va disputa, vineri, de la ora 04:00, partida Mexic – Coreea de Sud. 

În prima etapă, Mexic a învins cu 2-0 Africa de Sud şi Coreea de Sud s-a impus cu 2-1 în faţa Cehiei.

Citiți și:
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
5
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
Digi Sport
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kovacs și Collina
CM 2026. Tricouri speciale pentru Kovacs la meciul cu numărul 1.000 de la Cupa Mondială. Laude din partea lui Pierluigi Collina
Glasgow, Scotland, UK. 2nd February, 2026. Dukes horse upstages him as he dons two traffic cones as horns as his iconic master, the duke of wellington outside the museum of modern art could only wear one. Credit Gerard Ferry /Alamy Live News
CM 2026. De ce „Armata de Tartan”, probabil cei mai hilari fani, „decorează” statuile din Boston cu multe conuri de trafic
Fotbal pariuri
CM 2026. Spania și-a unit forţele cu alte opt ţări europene pentru a supraveghea pariurile de la Cupa Mondială
Lionel Messi
CM 2026. S-a aflat motivul pentru care Messi a izbucnit în lacrimi după ce a marcat cu Algeria
Uzbekistan v Colombia - FIFA World Cup 2026 - Group K
CM 2026: Columbia a învins Uzbekistan, în grupa K
Recomandările redacţiei
dominic fritz
Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI. Înalta Curte de...
nicusor dan
Nicușor Dan evită să spună dacă e de acord ca Guvernul Veștea să...
dominic fritz sustine un discurs
Ce se întâmplă cu mandatul primarului Dominic Fritz, după ce instanța...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
Sighiartău, replică acidă după ce Veștea a cerut amânarea Congresului PNL: „Crede că liberalii sunt nişte fripturişti”
Dominic Fritz anunță că va contesta la CEDO decizia Înaltei Curți care îi interzice candidatura până în 2030
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Fanatik.ro
Ce mesaj i-a transmis Cristiano Ronaldo fiului său, direct de la CM 2026. Cristiano Ronaldo Jr. a sărbătorit...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
CFR Cluj, încă o lovitură: vândut în Kazahstan pentru 500.000 de euro! Exclusiv
Adevărul
Rușii au simțit pe pielea lor teroarea războiului. Atacul cu drone asupra Moscovei: blocuri, centre...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Macaulay Culkin rupe tăcerea despre cea mai importantă persoană pentru el: „Viața mea s-a schimbat pentru...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Copiii îi întorc spatele, dar Brad Pitt își găsește liniștea în brațele unei femei cu 29 de ani mai tânără...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul