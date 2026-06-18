CM 2026. Cehia, meci egal cu Africa de Sud, în grupa A, condusă de Mexic

Reprezentativa Cehiei a remizat, joi, la Atlanta, scor 1-1, cu naţionala Africii de Sud, într-un meci din etapa a doua a grupei A de la Cupa Mondială 2026.

Sadilek a deschis scorul pentru Cehia în minutul 6.

Pentru sud-africani a egalat Mokoena, în minutul 83, din penalti, relatează News.ro.

CEHIA: Kovar - Hranac, Holes, Krejci - Coufal, Sadilek (Soucek ’67), Darida (Sulc ’55), Cerv (Zima ’78), Sojka (Zeleny ’55) – Schick, Hlozek (Provod ’67).

Selecţioner: Miroslav Koubek

AFRICA DE SUD: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Mbatha, Adams (Mofokeng ’45) – Maseko (Sebelebele ’84), Rayners (Makgopa ’66), Appollis.

Selecţioner: Hugo Broos

Meciul a fost arbitrat de americanca Tori Penso. Aceasta a devenit, joi, a doua femeie din istorie care a arbitrat un meci din Cupa Mondială masculină. Arbitra în vârstă de 39 de ani a mai arbitrat deja mai multe meciuri internaţionale, printre care Argentina – Venezuela în octombrie 2025, şi a oficiat, de asemenea, două meciuri din Cupa Mondială a Cluburilor vara trecută (Al-Ain – Juventus şi Dortmund – Ulsan).

În urmă cu trei ani şi jumătate, Stéphanie Frappart a deschis calea arbitrând meciul Costa Rica-Germania (2-4, la 1 decembrie 2022) şi devenind prima femeie care a arbitrat un meci din Cupa Mondială masculină.

Tot în grupa A se va disputa, vineri, de la ora 04:00, partida Mexic – Coreea de Sud.

În prima etapă, Mexic a învins cu 2-0 Africa de Sud şi Coreea de Sud s-a impus cu 2-1 în faţa Cehiei.

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Editor : Liviu Cojan