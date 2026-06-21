CM 2026. Cele mai „urâte” țări de la Cupa Mondială. Ce dezvăluie imnurile naționale despre „vechii dușmani”

Imnurile naționale se numără printre cele mai recunoscute și mai interpretate texte politice din lume. Multe dintre ele au fost scrise pentru a mobiliza trupele, a sărbători victoria în război sau a uni noi state. Astăzi, aceste strigăte de luptă se aud cel mai adesea la evenimentele sportive. Înaintea fiecărui meci de la Cupa Mondială, echipele cântă imnuri care evocă conflictele ce le-au despărțit odinioară.

Anul acesta, 48 de țări sunt concurente în faza grupelor, față de 32 în anii precedenți. Care dintre ele vor apărea cel mai des ca adversari în imnurile naționale ale turneului? Pentru a afla, The Economist a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a analiza versurile traduse ale imnurilor fiecărei țări participante.

Pentru început, au fost clasificate „personajele negative” în funcție de prezența mențiunilor explicite referitoare la țări, bătălii specifice, personalități istorice și simboluri.

Imnurile fără versuri oficiale, precum cele ale Spaniei și Bosniei și Herțegovinei, au fost excluse din analiză.

Spania este cea mai urâtă țară din această analiză textuală, apărând în trei imnuri naționale. Poate că acest lucru se datorează faptului că fostele colonii și teritorii ale Spaniei au avut mai multe șanse decât cele ale Marii Britanii să-și câștige independența prin războaie revoluționare.

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Imnul Ecuadorului amintește cum „se auzea leul doborât, răcnind în neputință și disperare”. Olandezii — care nu sunt deloc străini de imperii — sunt mai puțin subtili: „Spaniolii te violează, Olanda mea atât de dulce”. (Au fost analizat versurile oficiale complete, inclusiv versurile „dificile” care sunt rareori cântate la meciuri.)

Rezultatele depind de interpretare: imnurile sunt adesea poetice și rareori specifică exact pe cine doresc „să vadă mort”. Luând în considerare contextul istoric, analiza sugerează că cel puțin alte nouă imnuri naționale fac aluzie la alte țări, inclusiv o referire la Marea Britanie în imnul Statelor Unite. Spania ocupă din nou primul loc.

„Genuri macabre”

Imnurile naționale sunt un gen neobișnuit de macabru, mai scrie publicația. Toate țările participante la Cupa Mondială, cu excepția a opt, fac referire la violență, fie prin soldați, armuri, amenințări, descrieri ale bătăliilor istorice, fie prin chemări explicite la arme. Scriitorii din secolul al XIX-lea erau deosebit de pasionați de vărsarea de sânge; analiza a constatat că imnurile adoptate mai recent tind să fie mai puțin feroce și mai puțin dornice de luptă.

Imnul Portugaliei, compus inițial ca un cântec de protest împotriva Marii Britanii, este neobișnuit de belicos. Conține 11 referiri la violență la fiecare 100 de cuvinte, comparativ cu o medie a turneului de aproximativ două. Îi cheamă pe cetățeni „às armas!” (la arme) de 12 ori. Din acest punct de vedere, Portugalia are imnul cel mai combativ de la Cupa Mondială.

Deși și altele par gata de luptă. Francezii avertizează în mod dramatic că soldații străini vin „să le taie gâtul fiilor și soțiilor voastre”, în timp ce imnurile Uruguayului și Tunisiei slăvesc gloria martiriului.

Nu toate imnurile sunt atât de sângeroase. Unii dintre cei mai notorii invadatori din istorie cântă imnuri remarcabil de pașnice. Imnul Marii Britanii îi cere lui Dumnezeu să-l salveze pe rege (deși imnul neoficial al Scoției îl batjocorește pe regele Edward al II-lea). Cel al Germaniei celebrează libertatea, unitatea și fericirea. Imnul Japoniei speră că împăratul va domni până când pietricelele mici se vor transforma în bolovani acoperiți de mușchi.

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Două dintre țările gazdă ale Cupei Mondiale – Statele Unite și Mexic – au teme similare legate de libertate, conflict și religie, deși imnul Mexicului conține de peste două ori mai multe referiri la violență. Scris într-o epocă marcată de pierderi teritoriale și invazii din partea Statelor Unite și a altor puteri străine, acesta își imaginează steagul național îmbibat în valuri de sânge. Imnul Canadei, pe de altă parte, nu conține referiri la conflict și este tipic politicos: „cu inimile pline de bucurie te vedem răsărind”. (Versurile sale oficiale au fost chiar actualizate în 2018 pentru a fi mai neutre din punct de vedere al genului.)

Fanii fotbalului acordă rareori prea multă atenție versurilor care răsună în stadion înaintea unui meci. Dar aceste imnuri sunt epopei înflăcărate despre cucerire, eliberare, sacrificiu și crimă. Din fericire, competițiile fotbalistice disputate cu înverșunare din această vară se vor decide prin goluri, nu prin arme, mai comentează The Economist.

Editor : Sebastian Eduard