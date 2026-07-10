El este bărbatul din Norvegia care a devenit viral la Cupa Mondială, pentru că nu a executat mișcarea caracteristică „vâslitul viking” (Viking row) în interiorul unui stadion, la începutul turneului Cupei Mondiale din acest an. Calificarea naționalei Norvegiei le-a produs o mare bucurie fanilor, care au atras atenția la această competiție prin modul unic prin care celebrează victoriile favoriților. Cu o excepție: Emil Anners Lappen. Bărbatul - cu barbă, ca orice urmaș de viking care se respectă - a declarat pentru Sky News: „Vikingii au traversat Atlanticul navigând, nu vâslind”.

Suporterul face parte din galerie, dar refuză să participe la întreg ritualul "viking row". Emil Anners Lappen a rămas nemișcat în timp ce cei din jurul lui se apucau să vâslească imaginar, iar un cameraman de televiziune l-a zărit în mijlocul unei mări de tricouri roșii, instantaneul devenind viral.

„E cineva care nu vrea să ia parte la joc”, a spus comentatorul postului de televiziune norvegian NRK atunci când camera l-a filmat pe Lappen în prim-plan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cred că vâslitul a fost o idee proastă încă de la început. Niciodată nu mi-a plăcut”, a declarat Lappen pentru ziarul Verdens Gang.

„S-a scris destul de mult despre asta (faptul că stau nemișcat), cu siguranță! Stau demonstrativ nemișcat când oamenii încep să vâslească.”

Vâslitul a devenit atât de popular încât căpitanul Martin Odegaard a condus echipa, antrenorii și fanii într-un efort sincronizat după fluierul final al meciului împotriva Senegalului.

Întrebat de ce nu participă la acest ritual, Lappen a oferit un răspuns de specialist în istorie. El susține că nici măcar nu este o tradiție originală a suporterilor Norvegiei, ci ar fi fost preluată din celebra manifestație ”Thunderclap”, făcută cunoscută de fanii Islandei.

Emil Anners Lappen. Foto: captură video

Lappen a spus că i s-a părut că vâslitul amintește prea mult de suporterii islandezi și de „tunetul” lor din turneele anterioare și că vâslitul în sine era inexact din punct de vedere istoric, întrucât bărcile lungi ale vikingilor erau, de cele mai multe ori, propulsate de vele.

„Într-un cântec pe care l-au lansat odată cu mișcarea de vâslit, au spus «O să traversăm Atlanticul vâslind» și de aceea m-a deranjat atât de mult.

Vikingii vâsleau pe râuri și chestii de genul ăsta, dar Atlanticul l-au traversat navigând”, a explicat el, criticând obiceiul, pe care l-a catalogat drept ”stupid” și ”enervant”.

Amuzată și nedumerită în egală măsură de cinismul lui, prezentatoarea Sky News, Barbara Serra, care l-a intervievat, a sugerat că Emil nu înțelege „perspectiva mai largă”, și anume că, la urma urmei, totul se reduce la „susținerea țării tale”.

„Nu e totul doar o glumă?”, a spus ea.

„Poți spune asta, dar când au lansat anunțul, mi s-a părut o prostie și am vrut să arăt că nu apreciez asta, și cred că am transmis mesajul”, a răspuns el, înainte de a reitera că nu s-ar alătura inițiativei nici măcar dacă Norvegia ar câștiga în mod miraculos Cupa Mondială.

Editor : M.C