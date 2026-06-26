CM 2026: Coasta de Fildeş a învins Curacao şi termină pe locul 2 în grupa E

Echipa naţională a Coastei de Fildeş a învins joi seara, scor 2-0, echipa naţională din Curacao, în grupa E a Cupei Mondiale. Echipa africană s-a calificat în faza următoare.

Curacao a avut prima ocazie a meciului de la Philadelphia, prin Chong, în minutul 2, dar golul a venit după cinci minute, chiar în poarta echipei caraibiene. Nicolas Pepe a marcat, deschizând scorul şi ducându-i pe ivorieni în avantaj. Curacao a mai încercat poarta lui Fofana, în minutul 14, prin Gaari, apoi în minutele 40, prin Chong, şi patru minute mai târziu, prin Bacuna. Kessie a dat replica pentru africani, în minutul 53, pentru ca Nicolas Pepe să majoreze avantajul ivorienilor, din assistul lui Sangare, în minutul 64. Bazoumana Toure a ratat golul pentru africani, în minutul 86, apoi portarul din Curacao l-a blocat pe Wahi, trei minute mai târziu şi Curacao – Coasta de Fildeş s-a încheiat 0-2.

Germania a terminat pe primul loc al grupei E, cu şase puncte, iar Coasta de Fildeş e a doua, cu acelaşi număr de puncte – ambele echipe urmând să joace în şaisprezecimi. Pe locul trei a încheiat Ecuador, cu 4 puncte, sud-americanii având multe şanse să fie a treia echipă calificată din această grupă. Curacao e ultima, cu un punct.

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Editor : Liviu Cojan