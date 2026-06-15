CM 2026: Coasta de Fildeş învinge Ecuador în ultimul minut

Reprezentativa Coastei de Fildeş a învins, luni, la Philadelphia, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Ecuadorului, în grupa E de la Cupa Mondială.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Diallo, în minutul 90.

În minutul 20 al meciului, mijlocaşul Moises Caicedo a rămas la pământ câteva secunde în propria suprafaţă de pedeapsă, după un duel cu Wilfried Singo. Arbitrul francez François Letexier – care a fluierat pentru prima dată în carieră într-un meci de la Cupa Mondială – a oprit jocul pentru câteva secunde, indicându-le medicilor echipei Ecuadorului că au permisiunea să intre pe teren, notează News.ro.

Caicedo s-a ridicat imediat, ca şi cum ar fi vrut să arate că nu are nevoie de îngrijiri medicale. Însă arbitrul francez a aplicat noua regulă: dacă un jucător accidentat provoacă o întrerupere a jocului, acesta trebuie să părăsească terenul pentru cel puţin un minut, lăsând astfel echipa sa în inferioritate numerică. Acest lucru nu a avut consecinţe, dar jucătorul de la Chelsea s-a enervat din cauza situaţiei şi a fost văzut făcând gesturi ample către arbitrul asistent, înainte de a reveni în joc după un minut.

Coasta de Fildeş: Yahia Fofana - Doué (Kossounou - 89), Agbadou, Singo, Konan - Kessie, Fofana (Sangare - 77) - Pépé (Inao Oulai - 77), Touré (Diallo - 56), Diomandé - Wahi (Bonny - 56). Selecţioner: Emerse Fae

Ecuador: Galíndez - Ordóñez, Pacho, Hincapié - Minda (Angulo - 56), Caicedo, Vite, Alan Franco (Porozo - 62) - Yeboah (Preciado - 62), Plata - Enner Valencia (Rodriguez - 77). Selecţioner: Sebastian Beccacece

Meciul a fost arbitrat de francezul Francois Letexier.

În grupa E, lider este Germania, cu 3 puncte, urmată de Coasta de Fildeş, tot cu 3 puncte, Ecuador, cu un punct, în timp ce Curacao nu are niciun punct.

În etapa a doua a grupei E, la 20 iunie au loc meciurile Germania - Coasta de Fildeş şi Ecuador - Curacao.

Editor : B.E.