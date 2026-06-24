CM 2026. Columbia, calificată în şaisprezecimi, după victoria cu RD Congo (1-0)

Selecţionata Columbiei s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins RD Congo cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seara, pe Guadalajara Stadium, într-un meci din Grupa K a turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

Columbia a câştigat prin golul lui Daniel Munoz (76), după un meci pe care l-a dominat şi în care portarul congolez Lionel Mpasi a fost cel mai bun jucător de pe teren.

Portarul lui Le Havre a avut cinci intervenţii în primele 20 de minute ale partidei, în care s-a opus golului de mai multe ori. Mpasi a respins şutul lui Arias (4), după care Munoz a şutat în bară exterioară, scrie Agerpres.

James Rodriguez (11) a şutat de la 30 de metri, dar Mpasi s-a arcuit şi a respins. Goalkeeper-ul african s-a remarcat şi la şutul lui Mojica de la circa 28 de metri (15). Lucho Diaz a avut o ocazie foarte mare, dar Mpasi a respins şutul de la 12 metri. Puerta a tras din afara careului, dar nu l-a putut învinge pe Mpasi (19).

„Leoparzii” au echilibrat jocul după pauza de hidratare şi chiar au avut o oportunitate notabilă, dar Bakambu nu a ajuns pentru puţin la centrarea lui Masuaku (43).

RD Congo, meci decisiv

În debutul reprizei secunde, Diaz (50) a ratat singur cu Mpasi de la 7 metri, iar apoi Arias a reluat pe lângă poartă.

De partea cealaltă, Wissa (74) s-a aflat în poziţie bună, dar şutul său a fost blocat de Lucumi.

Soarta partidei a fost decisă în min. 76, când Munoz a şutat la colţul scut, mingea fiind deviată uşor de Kapuadi, suficient pentru a-l învinge pe Mpasi.

Deşi RD Congo a ieşit la atac şi a alergat după egalare, ''Los Cafeteros'' a mai avut o ocazie de gol, dar Mpasi a respins şutul lui Puerta de la 20 de metri (86).

Portarul columbian Vargas a avut o intervenţie senzaţională (90+1) la şutul lui Mbuku de la 25 de metri.

Mbemba a trimis periculos cu capul (90+3), în urma unui corner, însă Vargas a reţinut.

RD Congo nu a reuşit să repede rezultatul obţinut în martie la Guadalajara, victoria cu Jamaica (1-0), din barajul pentru CM 2026.

James Rodriguez a egalat recordul de prezenţe pentru Columbia la Cupa Mondială, deţinut de Freddy Rincon şi Carlos Valderrama (10 jocuri).

Columbia, după 3-1 cu Uzbekistan şi 1-0 cu RD Congo, va juca pe 28 iunie cu Portugalia, pentru câştigarea grupei. RD Congo va întâlni Uzbekistanul în aceeaşi zi, având nevoie de victorie pentru a păstra şanse de calificare.

Columbia - RD Congo 1-0 (0-0)

A marcat: Daniel Munoz (76).

Guadalajara, Guadalajara Stadium: 45.358 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa K

Editor : B.P.