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CM 2026. Columbia s-a calificat meritat în optimi, după 1-0 cu Ghana

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Colombia v Ghana - FIFA World Cup 2026 - Round of 32
Ghana nu a învins niciodată o echipă sud-americană la Cupa Mondială. Foto: Profimedia
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Din articol
Înlocuiri rapide Ghana, record negativ cu echipele sud-americane

Selecţionata Columbiei s-a calificat meritat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Ghanei cu scorul de 1-0 (1-0), vineri, pe Kansas City Stadium, în ultimul meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Columbia s-a impus prin golul marcat de Jhon Arias (14), dar scorul putea fi mult mai mare. În optimi, echipa „cafetera” va întâlni Elveţia, pe 7 iulie, la Vancouver.

Ghana a început în forţă, cu un şut bun al lui Partey de la 30 de metri (1), puţin alături de poartă, însă până la urmă nu a reuşit să trimită în acest meci nicio minge pe spaţiul porţii lui Vargas (6-0 pentru Columbia), scrie Agerpres.

Sud-americanii au marcat prin Jhon Arias (14), care a reluat din voleu de la 6 metri centrarea lui Suarez. A fost al şaptelea gol marcat de Arias pentru naţionala Columbiei, iar şase dintre acestea au fost înscrise în Statele Unite, notează FIFA.

Diaz a avut o ocazie bună, dar portarul a prins şutul său de la 20 de metri. Atacantul lui Bayern Munchen a trimis pe lângă poartă şi din 10 metri (39), dar ocazii pentru echipa antrenată de Nestor Lorenzo au irosit şi Luis Suarez (42) şi Mojica (45+1), care i-a prilejuit o intervenţie salvatoare portarului ghanez.

Selecţionata „Black Stars” s-a remarcat în ofensivă doar printr-un şut al lui Semenyo (37), de la 25 de metri.

Înlocuiri rapide

Debutul reprizei secunde a aparţinut tot columbienilor, dar Zigi a salvat golul la şutul cu efect al lui Puerta (55).

Luis Diaz (56) a marcat din alunecare la centrarea lui Arias, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Apoi, Lucho Diaz a ratat faţă în faţă cu Zigi, de la 12 metri (58).

Quintero a fost şi el foarte activ, furnizând o centrare bună din corner pentru Sanchez (81), dar Zigi a reţinut, expediind un şut de la 25 de metri (84), puţin alături, şi servindu-l pe Suarez (90+4), care a fost blocat de Zigi. Rios l-a pus şi el la încercare pe Zigi (90+6), dar acesta a respins.

Ghanezii au avut momente de posesie, au presat, însă invariabil atacurile africanilor s-a oprit în preajma careului. Singura rezolvare a părut a fi şutul de la distanţă, încercat de Partey (69), însă fără precizie.

De remarcat că fiecare echipă a pierdut câte un jucător în primele zece minute, din cauza accidentărilor musculare. Cordoba (Columbia) a ieşit după cinci minute, fiind înlocuit cu Suarez, care a dat pasa la gol, iar Senaya (Ghana) s-a accidentat în min. 9, lăsându-i locul lui Seidu, care nu l-a marcat pe Arias la faza golului.

Ghana, record negativ cu echipele sud-americane

Aceasta a fost prima confruntare dintre Columbia şi Ghana.

Columbia are cinci victorii consecutive contra echipelor africane la Cupa Mondială, după ce a fost eliminată de Camerun în optimile CM 1990.

Ghana nu a învins niciodată o echipă sud-americană la Cupa Mondială, pierzând cu Brazilia (0-3 în 2006) şi Uruguay (0-2 în 2022), precum şi sfertul de finală de la CM 2010 (la penalty-uri, în faţa Uruguayului).

Derrick Luckassen (31 ani) a fost primul jucător african care dispută un meci eliminatoriu direct la Cupa Mondială de ziua sa.

Columbia - Ghana 1-0 (1-0)

A marcat: Jhon Arias (14).

Kansas City, Kansas City Stadium: 69.045 spectatori

Cupa Mondială 2026 - şaisprezecimi de finală

Editor : B.P.

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