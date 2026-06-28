CM 2026: Columbia şi Portugalia au remizat în grupa K. Ambele echipe merg în 16-imi Data publicării: 28.06.2026 08:29 Cristiano Ronaldo Foto: Getty Images Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Reprezentativele Columbiei şi Portugaliei au remizat, scor 0-0, sâmbătă dimineaţă, în ultima etapă a grupei K de la Cupa Mondială. Columbia a câştigat grupa, cu 7 puncte, după ce a învins RD Congo, scor 1-0, şi Uzbekistan, scor 3-1, notează News.ro.Portugalia a încheiat grupa pe locul 2, cu 5 puncte, după o remiză cu RD Congo, scor 1-1, şi o victorie cu Uzbekistan, scor 5-0.Ambele echipe s-au calificat în 16-imi. Editor : B.E. Etichete: columbia portugalia cupa mondiala campionatul mondial de fotbal cm 2026 Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele... 3 Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale... 4 Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni... 5 Un important membru AUR susține că Simion ar fi negociat cu PSD funcții în guvernul...