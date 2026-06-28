CM 2026: Columbia şi Portugalia au remizat în grupa K. Ambele echipe merg în 16-imi

Reprezentativele Columbiei şi Portugaliei au remizat, scor 0-0, sâmbătă dimineaţă, în ultima etapă a grupei K de la Cupa Mondială.

Columbia a câştigat grupa, cu 7 puncte, după ce a învins RD Congo, scor 1-0, şi Uzbekistan, scor 3-1, notează News.ro.

Portugalia a încheiat grupa pe locul 2, cu 5 puncte, după o remiză cu RD Congo, scor 1-1, şi o victorie cu Uzbekistan, scor 5-0.

Ambele echipe s-au calificat în 16-imi.

Editor : B.E.