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CM 2026. Cristiano Ronaldo, extrem de nervos: „Nu mă retrag când vreți voi. Sunt niște gunoaie”

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Cristiano Ronaldo
Foto: Profimedia
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La conferința de presă dinaintea partidei Portugalia - Spania din optimile Cupei Mondiale 2026, Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost extrem de nervos.

„CR7” a acuzat instituțiile media că încearcă să-l retragă forțat și că-l atacă permanent de 23 de ani, scrie DigiSport.

„Îmi voi încheia cariera când voi dori eu, nu când vreți voi”, a spus el.

Cristiano Ronaldo a spus că el va decide când „își va agăța ghetele-n cui”, și nu jurnaliștii și cei din presă care-l critică.

De asemenea, super-starul lusitan a acuzat că a fost atacat constant de mai multe instituții de presă pe parcursul ultimilor 23 de ani.

„Îmi voi încheia cariera când voi dori eu, nu când vreți voi, presa. De 23 de ani voi încercați să mă distrugeți. Nu merită efortul vostru! Ceea ce contează sunt oamenii care mă susțin pe mine și care susțin echipa. Îmi voi aminti de acești suporteri. De restul nu-mi pasă, sunt niște gunoaie”, a spus Ronaldo, la conferință.

Cristiano Ronaldo a fost criticat în ultima vreme pentru prestațiile mai puțin reușite pe care le-a avut la Cupa Mondială 2026. „CR7” nu a reușit să marcheze în duelurile cu DR Congo (1-1) și Columbia (0-0) din faza grupelor și imediat a fost luat în derâdere. Ulterior, Ronaldo a reușit să înscrie pentru Portugalia în victoriile cu Uzkekistan (5-0) și Croația (2-1, din șaisprezecimi).

Meciul Portugalia - Spania este programat luni (6 iulie), de la ora 22:00.

Editor : Sebastian Eduard

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